Päť otázok pred začiatkom futbalovej Fortuna ligy: Kto sa stane majstrom?

1. Dokáže Žilina obhájiť majstrovský titul?

Áno. Žilinčania budú tvrdiť muziku v našej najvyššej súťaži aj tento rok. Tím sa oproti minulému ročníku obmenil len minimálne. Odišiel však najlepší strelec mužstva Filip Hlohovský. No ak ďalší ostrostrelec Otubanjo bude zdravý, tak pokojne môže Hlohovského zastúpiť. Žilinčania ukázali, že pod trénerom Guľom napredujú míľovými krokmi a na ich hru je radosť sa pozerať. Dôležité bude, aby sa v ceste za majstrovskou obhajobou káder udržal pokope.

2. Komu zostane čierny Peter a vypadne?

Čierny Peter podľa nás zostane v rukách Prešova. Jeho nevýhoda bude aj to, že domáce zápasy bude hrať v Poprade, čiže na cudzej pôde. Domáci stánok im totiž rekonštruujú. Prešovčania neoslnili ani v minulom ročníku, keď vyhrali len tri zápasy a od vypadnutia ich zachránilo, že sa zo súťaže odhlásila Myjava.

3. Kam poputuje koruna pre kráľa strelcov?

Najlepšieho strelca hľadajme v tíme, ktorý produkuje atraktívny ofenzívny futbal. V ponuke je viacero mien, napríklad Otubanjo či Škvarka zo Žiliny, trenčiansky Janga, prekvapiť môže aj Ružomberčan Haskič. No korunu kráľa strelcov si uchmatne Filip Hološko zo Slovana. V predošlých rokoch bol nočnou morou brankárov v Austrálii. Teraz bude robiť prievan tímom vo Fortuna lige.

4. Objaví sa počas sezóny hviezdička na našich trávnikoch?

Určite. Najväčšie šance dávame, že sa objaví skvelý mladý hráč v Žiline či Trenčíne. Práve tieto dva tímy majú najlepšie rozbehnutú prácu s mládežou. Žilinčania a aj Trenčania dokázali zo svojich radov predať nejedného hráča. Za zmienku stoja napríklad odchod Trenčana Bera do Trabzonsporu či už dávnejšie predaje Žilinčanov Mihalíka so Škriniarom.

5. Ktorý klub ako prvý zmení trénera?

Ašpirantov je viacero. V minulosti to bývala parketa Slovana, ktorý medzi prvými menil šéfa lavičky. Teraz sa však prezentuje myšlienkou koncepčnej práce. Náročné to bude mať aj El Maestro v Trnave, kde býva klasicky obrovský tlak zo strany vedenia i fanúšikov. Vrtkavá stolička bude pod tými, kde nebudú výsledky. Dajme sa prekvapiť, kde sa tak stane.

Fortuna liga sa bude hrať po novom

Podľa nového modelu odohrá 12 účastníkov Fortuna ligy najprv 22-kolovú základnú časť, v ktorej sa stretne každý s každým raz doma a raz vonku. Následne sa súťaž rozdelí na dve šesťčlenné polovice. Prvá bude bojovať o majstrovský titul, druhá o záchranu. Opäť bude hrať každý s každým doma i vonku, čo znamená desať zápasov. Všetky body získané v základnej časti si mužstvá prenesú aj do nadstavby. Významnou súčasťou hracieho systému sú baráže.

Z najvyššej súťaže automaticky zostúpi posledný klub v konečnej tabuľke a mužstvo na 11. mieste bude o zotrvanie medzi elitou bojovať v baráži s druhým tímom II. ligy. Zároveň budeme mať aj baráž o poslednú miestenku do kvalifikácie Európskej ligy v prípade, ak Slovenský pohár vyhrá jedno z prvých troch mužstiev konečnej ligovej tabuľky.

Pravdepodobnosť, že táto situácia nastane, je dosť vysoká. V semifinále takejto baráže by sa stretol štvrtý so siedmym a piaty so šiestym, víťazi by proti sebe nastúpili vo finále. Hralo by sa na jeden zápas vždy na ihrisku lepšie umiestneného mužstva v konečnej tabuľke.

Tréneri na lavičkách MŠK Žilina: zostáva Adrián Guľa

zostáva Adrián Guľa Slovan Bratislava: zostáva Ivan Vukomanovič

zostáva Ivan Vukomanovič MFK Ružomberok: zostáva Norbert Hrnčár

zostáva Norbert Hrnčár AS Trenčín: zostáva Martin Ševela

zostáva Martin Ševela FK Podbrezová: zostáva Karol Praženica

zostáva Karol Praženica Spartak Trnava: Miroslava Karhana nahradil El Maestro

Miroslava Karhana nahradil El Maestro DAC Dun. Streda: Csabu Lászlóa nahradil Marco Rossi

Csabu Lászlóa nahradil Marco Rossi MFK Michalovce: zostáva Anton Šoltis

zostáva Anton Šoltis FK Senica: Miroslava Mentela nahradil Ivan Vrabec

Miroslava Mentela nahradil Ivan Vrabec ViOn Zl. Moravce: zostáva Juraj Jarábek

zostáva Juraj Jarábek Tatran Prešov: zostáva Miroslav Jantek

zostáva Miroslav Jantek FC Nitra (nováčik): Ivan Galád

Najzaujímavejšie príchody

Ibrahim Rabiu z KAA Gent (Belg.) do Slovana za 1 000 000 eur

Filip Hološko z FC Sydney (Aust.) do Slovana ako voľný hráč

Nermin Haskič z Bielsko-Biala (Poľ.) do Ružomberka, nešpecifikovali sumu

Štefan Pekár z Baníka Ostrava (ČR) do Trnavy, nešpecifikovali sumu

Tomáš Brigant z Brna (ČR) do Trnavy, nešpecifikovali sumu

údaje sú zo špecializovaného webu transfermarkt.co.uk

Najzaujímavejšie odchody

Seydouba Soumah zo Slovana do Partizanu Belehrad za 1 500 000 eur

Ján Mucha zo Slovana do Termalici Nieciecza voľný hráč

Tomáš Kóňa zo Slovana do Nitry voľný hráč

Filip Hlohovský z MŠK Žilina do Seongnam FC, nešpecifikovali sumu

Ernest Mabouka z MŠK Žilina do Maccabi Haifa, nešpecifikovali sumu

údaje sú zo špecializovaného webu transfermarkt.co.uk