Patrícia Vitteková dostala deti zo svojho futbalového kempu až do Barcelony: Vybrali ich z 800-tisíc detí

V tomto prípade platí, že trpezlivosť ruže prináša. Už pred šiestimi rokmi, keď Vitteková zakladala kemp, si povedala, že raz dosiahne veľkú vec. Jej snom bolo dostať deti zo svojho kempu do španielskeho veľkoklubu FC Barcelona, ktorému fandí.

„Dala som si taký cieľ. Vtedy ma ľudia vysmiali. Manžel mi povedal, že snívaj... Ja som si to však zaumienila a šla tvrdo za tým,“ prezradila nám Patrícia. A jej sen sa splnil.

Tohto roku odišla s dvoma chlapcami Tobiasom Minarechom a Matejom Rizničom, ktorých vybrali spolu s trénermi, do Španielska. Tam si užívajú atmosféru jedného z najlepších klubov sveta.

„Som rada, že sme tu a že deti vidia, ako to funguje. Pre nich je to nezabudnuteľný zážitok. Veď do barcelonského kempu sa prihlásilo 800-tisíc detí a vybrali 70, z toho dve sú naše. Dnes už máme aj sponzora a je to o čosi ľahšie, ale prvé štyri roky som do toho investovala kopu peňazí. Snažíme sa podporovať deti z rôznych sociálnych skupín, nerobíme medzi nimi rozdiely,“ dodala Paťa. Tohto roku pomáhala Patrícii v kempe aj krasokorčuliarka Oľga Beständigová, ktorá mala na starosti strečing.