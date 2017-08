Pomsta je sladká? Sexi priateľka brankára de Geu nahou FOTO všetkým vyrazila dych

Písali o tom všetky svetové médiá: de Gea usporiadal večierok, na ktorý pozval dámy, ktoré "to robia" za peniaze. Španiel tak mal urobiť pre svojich blízkych a to po víťaznom zápase (1:0) proti Česku na EURO 2016 vo Francúzsku.

Po prevalení škandálu to fanúšikovia dali gólmanovi poriadne pocítiť, no najviac trpela zrejme jeho priateľka. Vzťah s populárnou moderátorkou a speváčkou bol v koncoch, no nakoniec mu vyjadrila podporu. "Svojho partnera budem podporovať dovtedy, kým sa nepreukáže, že tú párty usporiadal on," vyhlásila Edurna.

O niekoľko mesiacov prišiel akýsi trest vo forme fotiek, ktoré Garciová urobila. To, že je na nich úplne nahá, zrejme trochu stiahne De Geovi z úsmevu, keď jeho drahú teraz uvidia všetci tak, ako ju vidí on v tých najintímnejších chvíľach.