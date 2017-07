Poslali ho k vode a on išiel na ryby: Megaprestup talentovaného útočníka sa nekoná!

Úradujúci taliansky majster oznámil, že so Schickovým zamestnávateľom Sampdoriou Janov sa nedohodol na podmienkach prestupu hráča a transfer nebude kompletizovaný. Informáciu potvrdil na svojej oficiálnej stránke aj janovský klub.

Juventus bol podľa zdrojov talianskych médií ochotný zaplatiť za 21-ročného útočníka 30,5 milióna eur, čím by sa stal druhým najdrahším hráčom českej futbalovej histórie. Ešte pred ME do 21 rokov absolvoval Schick v Juventuse lekársku prehliadku a po šampionáte sa mal transfer skompletizovať.

Lekárska prehliadka odhalila u hráča menšie problémy so srdcom, ale tie neboli natoľko vážne, aby na tom stroskotal prestup. Podľa talianskych médií však Juventus ponúkal hosťovanie s opciou - ako poistku. O hráča sa v uplynulom období zaujímali aj Paríž St. Germain, Inter Miláno či AS Rím. Hráčov agent Pavel Paska pre iSport.cz povedal, že v stredu ešte bude rokovať so zástupcami turínskeho i janovského klubu. Schick zažiaril počas svojej prvej sezóny v drese Sampdorie, keď zaznamenal 11 gólov. Schick sa nepodareným utorkovým jednaniami netrápi. Na Instagram zavesil fotku z rybačky.

Fishing 🎣🐟 #jedobrej ✌🏼 Príspevok, ktorý zdieľa Patrik Schick (@p_schicky), Júl 18, 2017 o 1:33 PDT

Juventus pred novou sezónou prišiel o dvoch obrancov - Leonardo Bonucci smeruje do AC Miláno a Dani Alves sa stal hráčom Paríža S. Germain. Klub oznámil, že poľský brankár Wojciech Szczesny absolvoval v utorok v klube úspešné zdravotné testy. Brankár Arsenalu, ktorý strávil ostatné dve sezóny na hosťovaní v AS Rím, by sa mal pripojiť k Juventusu za prestupovú sumu 12 miliónov eur plus tri milióny za bonusy.

