Pre toto všetci milujú Anglický pohár: Proti Arsenalu môže chytať 45-ročný tučko!

V anglickom pohári číslo jeden sme každý rok svedkami bizarných situácií či príbehov ako z filmu. Hviezdne kluby sa neraz v FA Cupe stretnú s protivníkmi, ktorých hráči pracujú ako murári, predavači párkov, ale aj stavbári. Práve preto ju fanúšikovia na Britských ostrovoch milujú. Ani tento rok nie je výnimkou, pretože sa v 5. kole proti hviezdami nabitému Arsenalu Londýn postaví piatoligový Sutton.

Na klub, ktorý počas svojej 118-ročnej histórie nikdy neokúsil chuť štyroch najlepších anglických súťaží, sa pri žrebe osemfinálových dvojíc usmialo šťastie. Osemnásteho februára privíta na svojom útulnom štadióne na južnom okraji Londýna účastníka Premier League, ktorý každoročne bojuje o titul.

Sutton sa však do 5. kola najstaršej klubovej súťaže nedostal náhodou. Pri svojej ceste bojoval ako o život a vyradil mnoho favoritov z vyšších súťaží. Postupne Cheltenham zo štvrtej ligy, Wimbledon z tretej, ale aj druholigový Leeds United. Tréner Suttonu berie zápas s The Gunners ako finále majstrovstiev sveta. „Stretnutie s Wimbledonom sme brali ako finále FA Cupu. Zápas s Leedsom bol potom pre nás ako finále Európskej ligy. A teraz Arsenal? To je ako keby sme išli do finále majstrovstiev sveta,“ prezradil nadšený kouč Paul Doswell.

Zaujímavosťou je, že účastník Vanamara National League má vo svojom kádri troch bývalých futbalistov Arsenalu. Najznámejší je Craig Eastmond, ktorý nazbieral v Premier League štyri štarty. Silná káva je však zistenie, že náhradný brankár Suttonu má 45 rokov. Ešte viac šokujúcejší je fakt, že má 130 kilogramov. Vôbec nevypadá ako aktívny futbalista, ale skôr ako anglický chuligán z 90-tych rokov.

Napriek tomu, že Wayne Shaw patrí k najťažším brankárom na ostrovoch, podľa množstva ľudí budí jeho výzor skôr rešpekt. Viete si však predstaviť, že sa prvý brankár Ross Wörner zraní a bacuľko bude musieť naskočiť do duelu? Ak sa tak stane, tak bude veľmi zaujímavé sledovať, ako bude čeliť smrtiacim útokom hviezd ako Sanchéz, Giroud, či Özil.

Jedno je však isté, päťtisícové štadión Gander Green Lane bude zaplnený do posledného miestečka a hráči Suttonu sa tejto slávnosti už nemôžu dočkať.