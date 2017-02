Prekvapivé slová Ibrahimovičovho agenta: Hviezdny Zlatan chce hrať s Hamšíkom!

Zlatan v aktuálnom ročníku žiari v drese Manchestru United. Napriek obavám, že v jeho veku už nebude tempu Premier League stíhať, je opak pravdou. Za „červených diablov“ skóroval už 19-krát. Na Old Trafforde mu chcú predĺžiť ročný kontrakt, no Zlatan by mohol zamieriť úplne iným smerom.

„Ibrahimovič bol vždy zaľúbený do Neapola, miluje vášeň jeho fanúšikov,“ prekvapil agent Mino Raiola v rozhovore pre talianske Radio CRC.

„Vie, čo znamená láska Neapolčanov a to ho vždy lákalo. Prezident SSC Neapol Aurelio De Laurentiis ho dobre pozná a pri Zlatanovi nikdy neviete, čo sa stane,“ doplnil.

Titul pre hamšíkovcov?

Odkedy Zlatan odišiel zo Švédska do veľkého futbalového sveta, zbiera tituly ako na bežiacom páse. V tomto smere má neuveriteľnú bilanciu. Za 15 sezón, ktoré odohral v Ajaxe, Juventuse, Interi, Barcelone, Miláne a Paríži, vyhral až trinásťkrát ligovú súťaž. V zbierke tak má 11 ligových titulov, keďže Juventusu ich po prevalení škandálu Calciopoli dodatočne odobrali.

Z tejto unikátnej štatistiky by mohol vyťažiť aj Marek Hamšík. Slovenský záložník pôsobí v Neapole od roku 2007, pričom od januára 2014 je kapitánom mužstva. V talianskej Serii A to s ním najďalej dotiahol dvakrát na druhé miesto. Naposledy sa SSC Neapol radoval z titulu ešte v roku 1990, keď v jeho farbách hviezdil legendárny Diego Maradona.

Prihrávky od Hamšíka a Zlatanove góly by mohli byť pre obrany súperov smrteľnou kombináciou. Švédsky kanonier už súťaž dobre pozná, veď v Taliansku pôsobil vo farbách Juventusu i oboch milánskych gigantov.