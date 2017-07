Prešla mecenáša Póora chuť na biznis? Na predaj je vraj aj Spartak Trnava!

Už niekoľko mesiacov robí veľké nákupy na Slovensku a Česku Čínska investičná skupina CEFC. Tentokrát sa zamerala aj na majetok trnavského mecenáša Poóra, ktorý sa chce po dvoch desaťročiach stiahnuť z veľkého biznisu. CEFC by mala mať záujem o podniky z jeho hlavného portfólia - železničiarske opravárenské podniky (ŽOS) v Trnave a Zvolene.

„Súčasťou obchodu by mal byť aj futbalový klub Spartak Trnava, ktorý Poór ovláda už viac ako dve desaťročia. Celá transakcia stojí momentálne na cene. Poór žiada privysokú cenu za svoje ŽOS-ky. Číňania nie sú ochotní zaplatiť toľko, koľko požaduje, pretože firmy budú potrebovať ďalšie investície do modernejších technológií,“ píše portál Aktuality.sk.

„Nie je pravda, že rokujem s kýmkoľvek o predaji ktorejkoľvek ŽOS. Mám s nimi dlhodobé plány,“ vyjadril sa Poór. Pred dvomi týždňami dokonca pre MY Trnava na margo predaja „bílych andelov“ vyhlásil: „Ak sa nájde slušný človek s reálnym plánom, ktorý sa do toho angažuje a za ktorým už niečo je, tak možno. Zatiaľ sa taký nenašiel. Ale nikdy Spartak nepredám nejakému zmrzlinárovi, ktorý by mužstvu uškodil. To nikdy neurobím.“

Pre slovenský futbal by to nemusela byť až taká zlá správa. Spomínaná finančná skupina vlastní už český futbalový klub Slavia Praha, ktorý za krátky čas pod vedením Číňanov získala po dlhej dobe český titul. Investori z ďalekého východu sa neboja investovať do posíl zvučných mien. Portugalčan Danny prišiel zo Zenitu Petrohrad, Turek Halil Altintop z Augsburgu a Ukrajinec Ruslan Rotaň. Síce Slavia ich získala ako voľných hráčov teda zadarmo, ale ich platy môžu pokojne prekročiť aj plat celého kádra niektorého fortunaligistu na Slovensku.