Prestupová bomba potvrdená: Talentovaný brankár Trnavy sa sťahuje do francúzskeho veľkoklubu!

Informoval o tom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a aj portál , ktorý pripojil fotografiu hráča pózujúceho s dresom Lille a doplnil, že odstupné je vo výške približne jeden milión eur bez bonusov. Transfer vzápätí potvrdil aj web FC Spartak Trnava, ktorý informoval, že zástupcovia Lille ako jediní prišli s konkrétnou ponukou. Napokon približne o 16.00 h prišlo potvrdenie prestupu aj zo strany hráčovho nového zamestnávateľa OSC Lille. Portál footmercato.net ešte v utorok informoval, že veľké úsilie v súvislosti so zrealizovaním prestupu vyvinuli argentínsky nový tréner Lille Marcelo Bielsa a športový riaditeľ LOSC Luís Campos.

"Adam má výborné inštinkty a reflex, taktiež kopaciu techniku a pred sebou ďalší vývoj. Brankárska pozícia je veľmi špeciálna. Veríme, že Adam má všetky potrebné kvality aj charakter, aby bojovať a naďalej sa zlepšoval. Má pred sebou skvelú kariéru," povedal pre web LOSC jeho výkonný riaditeľ Marc Ingla. Na odchode z Lille je čoskoro 35-ročný nigérijský brankár Vincent Enyeama (nar. 29. augusta 1982), v kádri sú vedno s Jakubechom dvaja iní mladí gólmani: 20-ročný Hervé Koffi z Burkiny Faso a 22-ročný Francúz Mike Maignan.

Dvadsaťročný Jakubech (nar. 2. januára 1997) v sobotu čistým kontom pomohol Trnave k domácemu víťazstvu 1:0 nad MFK Zemplín Michalovce v úvodnom kole Fortuna ligy 2017/2018. Prešovský rodák prišiel do tímu "andelov" v januári 2015 z 1. FC Tatran Prešov. "Je možné, že nie hneď od prvého zápasu, ale mám šancu zabojovať o post jednotky. Budem potrebovať nejaký čas na adaptáciu, ale som odhodlaný od začiatku ísť naplno a zabojovať o miesto v základe," povedal Jakubech pre web SFZ.

Jeho poradca Branislav Jašurek skonštatoval: "Bol to práve Bielsa, kto si z plejády dostupných brankárov vybral Adama. Jakubech bol pre neho prvou voľbou. Je známy tým, že má rád mladých hráčov, že mu nie je zaťažko dať talentu príležitosť, to bol tiež argument v prospech príchodu do Lille." Argentínsky kouč je s mužstvom v talianskom Bergame, Lille v stredu od 20.30 h odohrá prípravný zápas proti miestnej Atalante. Jakubech v stredu predpoludním absolvoval prvý tréning v novom pôsobisku s časťou kádra, ktorá neodcestovala do Talianska, informuje web SFZ.

Vo francúzskej Ligue 1 pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Tomáš Hubočan (Olympique Marseille). Lille vstúpi do nového ročníka v nedeľu 6. augusta domácim súbojom proti Nantes, na konte má tri francúzske tituly (1946, 1954, 2011).