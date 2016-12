Prezident Spartaka Myjava otvorene: Prečo som zrušil futbal na kopaniciach?

Je to pravda, že Myjava končí vo Fortuna lige?

Áno, je.

Prečo ste sa tak rozhodli?

Je za tým celý rad vecí, ktoré nás doviedli k tomu, že sa chceme vrátiť tam, kam patríme.

Kedy padla posledná kvapka?

V sobotu. Vtedy som si povedal, že na to nemám silu ani chuť. Rozhodnutie bolo veľmi ťažké.

A kedy bol prvý impulz?

Už v čase, keď sme išli do najvyššej súťaže, sme sa báli toho, že tam nepatríme. Fortuna liga je pre veľké kluby, ktoré majú infraštruktúru, veľa peňazí, veľa divákov. Čosi sa nám podarilo vybudovať, ale stále sme boli viac a viac presvedčení, že profesionálny futbal by sa mal uberať iným smerom. Zo strany štátu, Slovenského futbalového zväzu i médií by malo prísť viac podpory i peňazí. Prijatie nového zákona o športe nám prináša ďalšie náklady. Už nevládzeme s tým bojovať! A ani nechceme.

Ku ktorému dňu skončí Myjava v najvyššej súťaži?

Teraz je prestávka, v podstate sme už skončili. Hráčom sme oznámili, že sú voľní a môžu ísť. K 1. januáru 2017 budú do Únie ligových klubov doručené všetky potrebné dokumenty.

Financie voči hráčom i zamestnancom máte vyrovnané?

Majú zaplatené výplaty, teraz im príde ešte mzda za december. Doplatíme im ešte nejaké prémie. Všetci budú do konca januára vyrovnaní so všetkými záväzkami. Ak by mali niektorí problémy s fungovaním, tak dostanú odstupné.

Ale koniec je aj pre peniaze, nie?

Nikdy sme si nerobili dlhy a vždy sme si postavili rozpočet, na ktorý sme mali. Tak je to aj teraz. Nie je to o peniazoch. Otázka znie, či to stojí za to a či sa oplatí naháňať peniaze na to, v čom už nevidíme zmysel. Nový zákon o športe nám navýšil na odvodoch štátu náklady o ďalších 100-tisíc eur a zo štátu sme nikdy nedostali nič. Mesto na to nemá a regionálni sponzori sú malí. Dvaja sponzori nám peniaze vždy dali a boli sme schopní hradiť záväzky. Financie budú dávať ďalej, budeme v Myjave stále rozvíjať futbal a ten sa tu bude hrať naďalej.

Máte spočítané, koľko vás stálo účinkovanie v lige?

Veľa sme investovali do štadióna, zhruba 3,5 až 4 milióny. Väčšina je zo súkromných zdrojov, niečím prispelo mesto. Náklady na fungovanie som nikdy nepočítal. Niečo sme v Myjave dokázali. Dali sme ľuďom radosť.

Nemrzí vás, že končíte v rozbehnutej súťaži a naruší sa regulárnosť ročníka?

Veľmi ma to mrzí! Futbal je náš život. Klub sme budovali z ničoho a nekončí. Bude fungovať s mládežou, naďalej bude hrať béčko mužov. Možno si raz vygenerujeme takú generáciu hráčov, že budeme hrať aj vyššie súťaže.

Máte nejaký odkaz pre fanúšikov?

Mrzí ma to a je mi to ľúto. Chcem ich poprosiť, aby pochopili rozhodnutie vedenia klubu. Všetko treba robiť tak, aby sme mali z toho radosť a pocit, že to stojí za to. Na najvyššej úrovni vo futbale sme tento dojem strácali. Verím, že na futbal nezanevrú.