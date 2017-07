Príde Slovan o svoju legendu? Nová zmluva pre Vitteka je v nedohľadne

V belasom drese odohral s prestávkami 158 zápasov. Vstrelil v nich úctyhodných 70 gólov. Priaznivci Slovana ho milujú, ale klub z hlavného mesta možno príde o svoju legendu. Vittekovi totiž v piatok 30. júna skončila zmluva a nová je v nedohľadne.

„Pokiaľ nepredĺžim zmluvu, tak idem na dovolenku. Do dnešného dňa so mnou nikto z vedenia nehovoril, takže naozaj neviem, čo bude. Keďže so mnou nikto nehovoril, tak asi nie je veľká šanca, aby som ostal. Všetko sa však môže zmeniť,“ zdôverila sa pre portál Šport24.sk ikona slovenského futbalu.

Je otázne, či bol zápas 1. predkola Európskej ligy na pôde arménskeho Pjuniku Jerevan jeho posledným v drese klubu, ktorý ho dostal do zahraničných líg. Chuť do futbalu mu vôbec nechýba, čo potvrdil svojim výkonom vo štvrtkovom pohárovom zápase.

„Nebudeme si klamať. Určite by som chcel ostať v Slovane. Každopádne ako hráč a aktívny futbalista. Necítim sa na to, aby som skončil s kariérou, čo ukázal aj zápas Pjunikom. Na ihrisku som po dlhšom čase dostal som viac priestoru. Dôležité tiež je, že som sa dostal aj do šancí a takmer som skóroval. Jednoznačne by bolo pekné, keby som opäť dal gól,“ prezradil s 23 gólmi historicky najlepší strelec slovenskej reprezentácie.

Nech je situácia okolo Viťa nepriehľadná ako chce, kouč belasých má jasno v tom, čo si myslí o jeho zotrvaní. „Už som to povedal aspoň tisíckrát, že ho mám rád ako hráča a človeka. Robo je slovanista telom a dušou. Má veľkú mentalitu a on robí Slovan lepším. Dúfam, že s nami ostane. Rozprával som sa s vedením a apeloval som na nich, že je pre nás dôležitý. Vždy keď je na ihrisku, ukáže svoju silu a osobnosť. Je tiež dôležitý v kabíne pre mladých hráčov,“ povedal pre náš portál Ivan Vukomanovič.