Priznanie hviezdy Premier League: Dosť som pil. Spoluhráčov som si musel googliť!

S útočníkom sa zhováral stĺpčekár anglického denníka Daily Mail Jamie Redknapp. Bývalému futbalistovi sa ten súčasný úplne otvoril a porozprával mu o viacerých citlivých témach.

„Zranenie na začiatku sezóny bolo hrozné. Všetka tvrdá práca z leta šla hore komínom,“ spomínal Carroll a opísal aj bolestivé pocity pri pokuse o návrat: „Prídete na tréning po vašich kamarátoch, pracujete sám. Skúšajú vám pomôcť, vaša pani sa vám snaží pomôcť, rodičia takisto, no nik vás nevie dostať späť na ihrisko. Pýtate sa sám seba: ,Čo robím zle? Čo môžem zmeniť?ʻ Tentokrát som ich všetkých počúvol. Neznášam drinu vo fitku, no teraz sa jej venujem podstatne viac. Taktiež s mojou paňou cvičím jogu.“

Teraz vraj svojmu telu stopercentne verí. Pomohla aj zmena životosprávy. „V minulosti som dosť pil a nie som na to hrdý. Mrzí ma, keď sa obzriem späť, možno som sa mohol vyhnúť niektorým zraneniam,“ priznal.

Pridal však aj veselú historku. „Keď sme s Newcastlom zdolali Liverpool 3:1, dal som nádherný gól. Kamaráti boli na tribúne, hneď po zápase som sa za nimi vyškriabal, prezliekol sa a šli sme oslavovať do neďalekej krčmy. V telke dávali zostrihy zo zápasu a všetci vrátane nás boli z môjho gólu poriadne unesení. Tú noc sme nemuseli platiť,“ smial sa.

To je však minulosť, alkohol už vôbec nepije. A rovnako tak sa vyhýba soli. „Prehodnotil som si veci a pozerám sa na to komplexne. Jedálniček: v poriadku; spánok: v poriadku; cvičenie: v poriadku,“ tvrdí Carroll.

V súčasnosti prežíva najpokojnejšie obdobie života. Pomáha mu aj jeden paradox – nesleduje futbal. „Mama a otec majú zapnutý zápas v televízii, počúvajú komentovanie v rozhlase a majú otvorený laptop s upozorneniami! Keď ja prídem domov, všetko vypínam. Výnimkou sú akurát situácie, keď ma navštívia kamaráti,“ hovorí útočník.

V tomto smere sa snaží trochu zlepšiť, pretože spoluhráči si robia žarty na jeho účet. „Občas, keď tréner nakreslí zostavu súpera, v duchu si kladiem otázku: ,Kto je, dopekla, ten stopér? A odkiaľ vlastne pochádza?ʻ“ priznal pobavene.

Jeho nevedomosť nabrala takmer absurdené rozmery v čase, keď v roku 2011 prestupoval do Liverpoolu za vtedy rekordných 41 miliónov eur za anglického hráča. „Sedel som v helikoptére, každú chvíľu sme mali pristáť a ja som si v telefóne googlil spoluhráčov. Poznal som Stevieho Gerrarda a ešte zopár chalanov, no to bolo všetko,“ prezradil s dôvetkom, že do slávneho klubu nechcel prestúpiť.

Dnes je vo Westh Hame United a je tam šťastný. Klubu pomohol odpútať sa od dna tabuľky a strieľa dôležité góly. Andy verí, že si ešte zahrá aj za národný tím. „Deväť štartov za Anglicko je málo. Mám na viac,“ odkazuje.