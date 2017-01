VIDEO Prvý novoročný trapas je na svete: Moderátorka v priamom prenose neverila, že jej volá Bolt

„Náš ďalší volajúci je z Jamajky. Budeme hovoriť s Usainom. Hádam to nie je Usain Bolt?“ pýtala sa Mandy. „Tu je Usain Bolt,“ potvrdil volajúci, no Mandy tomu nedokázala uveriť.

Od začiatku jeho vstupu sa tvárila rozpačito, fenomenálnemu olympijskému šampiónovi, ktorý sa netají láskou práve k Manchestru United, položila jedinú formálnu otázku a potom hovor ukončila. Ktovie ako dlho ju teraz bude premárnená príležitosť mátať.

„Prepáč Usain. Neverili sme, že si to naozaj ty. Uži si oslavu príchodu nového roka na Jamajke a potom zavolaj znovu. V pondelok. Po zápase s West Hamom,“ ospravedlnila sa neskôr na sociálnej sieti Henryová. Usain medzičasom zareagoval. „Prepánajana, jasné, že som to bol ja,“ napísal jej. Na podobné reakcie asi bežecký kráľ zvyknutý nie je.

Sorry Usain - we didn't think it was you! Enjoy your celebrations in Jamaica & call again after West Ham on Monday night! https://t.co/64hfB6l5Gk — Mandy Henry (@MandyHenryMedia) 31. decembra 2016

Come on lad of course it was me on @ManUtd TV just now — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 31. decembra 2016

Tak či onak, aspoň ho môže tešiť, že United dokázali otočiť súboj s Middlesbrough. Hoci domáci po góle Granta Leadbittera ešte päť minút pred koncom súboja prehrávali 0:1, Anthony Martial s Paulom Pogbom v priebehu dvoch minút otočili skóre. Manchester United sa vďaka výhre drží na šiestej priečke tabuľky.