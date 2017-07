Rabovačka u Johna Terryho: Zlodeji mu vzali veci v hodnote 450-tisíc eur!

Traja muži so sekerami sa vlámali do Terryho luxusnej vily v Londýne v čase, keď bol s manželkou Toni (35) a ich dvojičkami (11) na lyžovačke vo francúzskych Alpách. O tom, že je majiteľ domu preč, sa dozvedeli vďaka samotnému futbalistovi, ktorý sa pochválil fotkou na sociálnej sieti Instagram.

Zlodeji vo veku 30, 28 a 27 rokov to vzali ako pozvánku na návštevu. Okolo polnoci sa vlámali dnu. Boli pritom členmi vlamačského gangu, ktorý vyčíňal v drahých londýnskych štvrtiach a robil vrásky tamojšej smotánke.

U bývalého kapitána anglickej reprezentácie mali naozaj žatvu. Pani Terryovej zmizli kabelky v celkovej hodnote 142 280 eur. Bolo ich presne 28 a najdrahší kúsok z hadej kože stál hriešnych 47 200 eur. Okrem toho vzali šperky v celkovej hodnote viac než 246-tisíc, ale napríklad aj vzácne prvé vydania kníh o Harrym Potterovi s autogramom autorky J. K. Rowlingovej. Napokon, prehľad tých najzaujímavejších odcudzených kúskov si môžete pozrieť v tabuľke.

Najzaujímavejšie kúsky z lupu

Kabelky – celková hodnota 142 280 eur

Hermes z hadej kože – 47 200 eur

Chanel čierna lego – 8 990 eur

Chanel modrý pytón – 7 025 eur

Chanel s čiernymi strapcami – 5 615 eur

Louis Vuitton červená Cluny MM – 4 330 eur

Gucci kabelka – 2 860 eur

Gucci peňaženka – 610 eur

Šperky – celková hodnota 246 465 eur

Náramok vernosti – 68 560 eur

Boodles diamantové náušnice – 30 345 eur

Hublot čierne limitovaná edícia hodiniek – 24 725 eur

Frank Muller strieborné hodinky – 24 725 eur

Locket of London náhrdelník – 10 110 eur

Cartier diamantový náprstok – 9 500 eur

Diamantový prsteň – 7 420 eur

Ostatné – celková hodnota 39 370 eur

Podpísané knihy Harry Potter – 20 230 eur

Hotovosť – 11 240 eur

Mini replika trofeje – 3 370 eur

Poškodenie interiéru – celková hodnota 22 000 eur

Nočné stolíky – 3 560 eur

Rozbité okná – 2 280 eur

Dom síce nebol prázdny – v byte nad garážou spal komorník – ale myslel si, že vonkajšie osvetlenie sa zažalo pre prítomnosť líšky či iného zvieraťa. To bolo zhruba o polnoci, a tak si ľahol do postele. Krátko pred treťou ho zobudil hluk z hlavnej spálne. Kričal a spustil alarm. Keď s policajtmi vošli do izby Terryovcov, našli spúšť. Muži zákona medzitým páchateľov chytili a neminie ich pobyt za mrežami.