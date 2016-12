Rebel Čmelík sa po zlej sezóne obzerá po novom klube: Čo povedal na prehrešky s alkoholom?

Perspektívny krídelník bol takmer celú sezónu bez futbalu. Najskôr mal problémy so slabinami, potom musel ísť na operáciu s bedrovým kĺbom. Akoby toho nebolo málo, prednedávnom ho načapali v jednom z barov s fľaškou v ruke. Klub však stojí za ním. „Komunikoval som s manažérom a povedali mi, že spoločne s klubom stoja za mnou. Myslím si, že na tom nie je nič zlé, keď má človek z celého roka tri týždne voľno a konečne sa uvidí s priateľmi, s ktorými si ide sadnúť. Bol to pre mňa skutočne ťažký rok a myslím si, že každý mladý človek má právo si raz do roka užiť,“ povedal Čmelík.

Na pohode mu určite nepridáva ani herná vyťaženosť. Po spomínaných zdravotných problémoch odohral za A-mužstvo švajčiarskeho Sionu len štyri zápasy. Prevažne nastupuje za B-tím, s čím nie je pochopiteľne spokojný. „Odohral som tam len štyri zápasy, v ktorých som síce strelil štyri góly, ale nie je to ono. V B-tíme ma to vôbec nebaví a ani tam nechcem hrávať. Tak je to teda trošku také na hrane s klubom, pretože nechcem chodiť hrávať za béčko. Uvidíme, čo sa stane, nerád by som ostával v Sione, ale momentálne je to stále môj klub,“ prezrádza Čmelo.

Rodák zo Žiliny prežil azda najhoršiu sezónu vo svojej kariére. Talentovaný záložník sa už obzerá po zmene klubu. Prišla aj ponuka z Česka. „V podstate som rok nehral pre zranenie a teraz mám opäť obrovskú chuť do futbalu. Nejaké ponuky, samozrejme, sú. Čo som počul, z Mladej Boleslavi prišla prvá vážnejšia. Uvidíme, či je to pravda a či sa to dotiahne. Hlavne budem rád, keď opäť začnem hrávať,“ pokračuje Lukáš.

Čmelík prestupoval do Sionu práve z rodnej Žiliny. Tam odohral za A-mužstvo 41 zápasov a strelil 10 gólov. Zahraničie zaujal najmä svojou rýchlosťou a dravosťou. Návrat do domoviny nevylučuje, ale bol by to pravdepodobne v jeho kariére krok späť. „Nevylučuje sa ani návrat do Žiliny. Osobne si myslím, že v Žiline nemám zavreté dvere. Mám dobrý vzťah s trénerom Guľom, aj s Karolom Belaníkom. Takže je to jedna z možností, ale uvidíme, čo čas prinesie. Tiež je pravda, že keď hráč ide do zahraničia, tak sa tam chce udržať a nie sa vracať,“ dodal na záver talent slovenského futbalu.