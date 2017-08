Rebel Stoch si po prestupe do Slavie verí: Škrtel mu poslal dojímavý odkaz

Slavia Praha toto letné prestupové obdobie neprestáva udivovať svojou aktivitou na prestupovom trhu. Do svojho kádra pritiahla kvalitných futbalistov ako Portugalčana Dannyho či populárneho tureckého veterána Halila Altintopa. Nejde teda o hocijaké mená. Teraz prichádza slovenský záložník.

Stoch sa sťahuje z Fenerbahce Istanbul, kde sa za 7 rokov výraznejšie nepresadil a väčšinou putoval po hosťovaniach. Smutná z jeho odchodu je opora zadných radov Fenerbahce Martin Škrtel. Jeho slová hovoria za všetko. „Hráči prichádzajú a odchádzajú, ale priateľstvo zostane navždy! Veľa šťastia v tvojom novom dobrodružstve, priateľ môj. Budeš mi chýbať!“ napísal kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie na sociálnej sieti Instagram.

Miňo plánuje týmto krokom naštartovať novú kapitolu vo svojej kariére. Nitriansky rodák chce so Slaviou bojovať o Ligu majstrov. „Samozrejme, chcem hrať často a pomôcť Slavii k obhajobe titulu. Lákadlom je aj veľká šanca dostať sa do Ligy majstrov. Proste sa teším, pokúsim sa urobiť všetko, aby som pomohol Slavii a bol spokojný aj sám so sebou,“ prezradil na tlačovke Stoch, ktorého slová citoval v rozhovore pre isport.blesk.cz.

Bývalý slovenský reprezentant podpísal v hlavnom meste Česka dvojročný kontrakt. Za rozhodovaním o prestupe tak trochu stojí aj priateľka. Tá totiž pochádza z krajiny našich susedov. „Česká liga je mi blízka, často som ju sledoval, ale dôležitou vecou, samozrejme, bola aj šanca pobiť sa o Ligu majstrov. V hlavnej fáze som ešte nikdy nehral. Môj tím vždy vypadol v predkole, ale verím, že tentoraz by sa to mohlo podariť. Samozrejme som chcel byť aj blízko domova. Priateľka, s ktorou mám syna, je z Česka.“

V Slavii sa stretne so svojím bývalým reprezentačným kolegom Dušanom Šventom. Náš futbalista si verí, že môže nastúpiť už v najbližšom zápase. „Som v plnom tréningu, prípravu som začal pred dvoma mesiacmi, odohrali sme dosť zápasov. Cítim sa pripravený!“ dodal na záver Stoch.