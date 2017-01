Reprezentačnému obrancovi skončila v Slovane zmluva: Opustí kapitán „belasú“ kabínu?

Vďaka odstúpeniu Spartaka Myjava z najvyššej slovenskej futbalovej súťaže stiahol Slovan Bratislava náskok na vedúcu Žilinu na 12 bodov. Predtým bol náskok „šošonov“ až 17 bodov. Vodca obranných radov “belasých“ Kornel Saláta nestráca nádej na titul. „Na Žilinu momentálne strácame vďaka Myjave 12 bodov a budeme sa snažiť uhrať jarnú časť súťaže najlepšie, ako vieme. Skúsime znížiť náskok na Žilinu na maximum a keď bude šanca, tak sa pokúsime ligu aj vyhrať,“ povedal odhodlane Saláta.

Klub z hlavného mesta Slovenska sa po jesennej časti nachádza na 3. mieste Fortuna ligy. Určite to nie je ich vytúžené umiestnenie a chcú viac. Kornel však kvituje najmä zlepšený herný prejav a náladu v kabíne. „Nedá sa povedať, že by sme boli úplne nespokojní po jesennej časti, ale treba povedať, že sme postrácali veľa bodov. Avšak herne a kolektívne sme na tom oveľa lepšie. Zvykli sme si na trénera a na zápase už vieme, čo chceme hrať,“ pokračuje rodák z Kamenice nad Hronom.

Slovenský reprezentant, ktorý odohral v najcennejšom drese 39 zápasov, upresnil termín začatia prípravy a miesto, kam slovanisti odletia. „Počas prípravy sa budeme snažiť čo najlepšie pripraviť na jarnú časť. Štvrtého januára majú chlapci zraz, šiesteho testy a jedenásteho sa odlieta na prípravu do Turecka,“ skonštatoval Kornel.

To, čo straší fanúšikov historicky najúspešnejšieho klubu na Slovensku je fakt, že hviezda belasých klub opustí. Známe je najmä to, že kapitánovi Slovana skončila zmluva a momentálne rokuje o novej. Vôbec nie je jasné, či ostane v belasom alebo si nájde nový klub. „Stále rokujem so Slovanom o novej zmluve a práve preto som povedal, že chalani majú 4. januára zraz. Stará zmluva mi nedávno skončila a stále neviem, ako to dopadne. Možno ostanem, možno nie. Tiež mám ponuky zo zahraničia, napríklad z Turecka, Poľska či Maďarska. Ako hovorím, zatiaľ to je otvorené a uvidíme, čo sa stane,“ dodal skúsený obranca.