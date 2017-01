Revolučné zmeny na MS vo futbale: Slovensko bude opäť bližšie k vrcholovému turnaju

FIFA na sociálnej sieti informovala, že Rada FIFA sa "jednohlasne" postavila za rozhodnutie, ktoré zvýši počet tímov o šestnásť. Účastníkov MS 2026 rozdelia do šestnástich trojčlenných skupín. Na "mamuťom" podujatí tak narastie počet z doterajších 64 stretnutí na 80. Svetové šampionáty v roku 2018 v Rusku, resp. 2022 v Katare sa budú hrať ešte s 32 mužstvami.

Prvé MS v roku 1930 v Uruguaji sa hrali len s 13 tímami, o štyri roky neskôr v Taliansku so 16. V roku 1982 v Španielsku už hralo 24 reprezentácií, od roku 1998 vo Francúzsku 32.

Riadiaci orgán svetového utbalu mal niekoľko možností, schválený model podporoval nový prezident Gianni Infantino. Detaily o presnom formáte budú známe neskôr, očakáva sa ale, že zo skupiny postúpia prví dvaja do vyraďovacej fázy. Uvažuje sa, že by sa o postupujúcich mohlo v prípade nutnosti rozhodovať aj v rozstrele z 11 m. Presné rozdelenie miesteniek pre jednotlivé konfederácie by sa malo určiť na kongrese v máji.