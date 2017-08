Riaditeľ MFK Ružomberok prezradil detaily o zápase s Evertonom: Je to rizikový zápas?

Fanúšikovia už netrpezlivo očakávajú príchod hráčov Evertonu. Kedy a kam priletia?

Súper má priletieť v stredu poobede na letisko v Poprade a následne sa tím presunie do Jasnej, kde bude ubytovaný. Hotel by mal byť uzavretý len pre nich. Podvečer ich čakáme v Ružomberku, kde si urobia obhliadku štadióna a šatní.

Čítajte viac Ružomberok je vo forme: Pred odvetou s Evertonom to kruto pocítila Senica

Je možné, aby sa priaznivci stretli s hviezdami súpera?

Hráči nebudú prísne strážení, ale tým, že priletia do Popradu a bývajú v Jasnej, tak veľký priestor v stredu na stretnutie nebude. Väčšia šanca bude stretnúť sa až na zápase.

Bude zápas pod prísnejším dohľadom polície?

Polícia vyhodnotila zápas ako rizikový, preto ho budú sprevádzať prísnejšie bezpečnostné opatrenia. V sektore hostí budú lístky len priamo na meno fanúšika a anglická strana dostala 450 kusov.

Aké konkrétne obmedzenia čakajú fanúšikov?

Zákon určuje, že na štadióne sa nesmie predávať alkohol. Je zakázaný vstup na štadión aj ľuďom v podnapitom stave a lístky sú vyhradené len pre dané sektory. Aj prehliadky pri vstupe budú prísnejšie. Veríme, že zápas prebehne bez problémov.

Zo strany fanúšikov je o stretnutie enormný záujem...

To nás veľmi teší. Ak by sme mali 20-tisícový štadión (kapacita je 4 800 miest pozn.), aj ten by sme dokázali vypredať.

Iste ste museli pri udeľovaní lístkov povedať niekomu aj nie. Pri kom to najviac mrzelo?

Pri všetkých blízkych, pomaly som to musel povedať aj svokrovcom. Tí, čo sa nevojdú na štadión, tak na Námestí Andreja Hlinku pripravujeme fanzónu s veľkoplošnou obrazovkou a s programom.