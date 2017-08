VIDEO Podpichovanie legiend: Ronaldo si robil srandu z Buffona!

Hviezdny Portugalčan sa včera stal najlepším futbalistom roka podľa UEFA. V elitnej spoločnosti úspešných futbalistov si užíval pre neho opäť veľmi úspešný večer. Potom si k nemu prisadla moderátorka galavečeru. Spravila s ním krátky rozhovor. Odrazu sa ho opýtala, ktorý gól bol pre CR7 v lige šampiónov najťažší. „Môj najťažší gól v Lige Majstrov? Bol to ten posledný proti tomuto starému pánovi!,“ odvetil s úsmevom Ronaldo.

Narážal pri tom na legendárneho brankára Juventusu Turín Buffona. Ten sedel hneď vedľa neho. Sála po tejto odpovedi ihneď vybuchla od smiechu. Gigi to však samozrejme zobral s úsmevom a bral to skôr ako kompliment. Ronaldo ho totiž prekonal v minulosezónnom finále LM v Cardife, keď mu strelil hneď dva góly.

To však nebolo na adresu legendárneho Taliana všetko. Ikona AS Rím Totti losoval tímy do základných skupín. K „starej dáme“ vyžreboval slávnu FC Barcelonu. Po tomto zistení sa legenda Rimanov začala ihneď smiať. Svoj pohľad adresoval práve Giggimu do hľadiska. Do smiechu mu však nebolo príliš dlho. Po tom, ako dopadlo žrebovanie pre jeho ex klub AS Rím mu úsmev veľmi rýchlo zhorkol. Rimania totiž v C-skupine narazia na Chelsea Londýn, Atlético Madrid a Karabach Agdam.