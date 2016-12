Ronaldo pení ako besný: Sestra si urobila v jeho posteli orgie bez neho

Nuž, to, čo vyviedla jeho sestra, ho poriadne naštvalo. Portugalská hviezda Cristiano Ronaldo preto zúri. Nepočítal totiž s tým, že sa verejnosť dozvie o tom, že jeho sestra Katia Aveiro mala radovánky rovno v jeho posteli.

Hráč pokru Claudio Coelho priznal, že mal pravidelne sex s Ronaldovou sestrou. Prehovoril aj o tom, kde sa to stalo prvý raz. Vraj v Peneda Geres National Park v Portugalsku, kde si párik urobil výlet. No a aby to bolo ešte pikantnejšie, Claudio priznal, že sa stretli aj v Ronaldovom madridskom byte a užívali si tam radovánky.

V jednej reality šou dokonca skonštatoval. „Je to úplne normálne, že neznáša, keď si cudzí užívajú v jeho posteli. Úplne ho chápem. S Katiou sme navštívili jeho obydlie a užili si víkend.“ Zároveň dodal, že sa Katia s bratom pohádala, keď sa škandál prevalil v médiách. Nebolo to však prvý raz, čo boli na nože.

„Keď sme boli spolu, zúril, že šla do reality šou v Španielsku,“ povedal. Sestra si totiž myslela, že s bratom veľmi dobrý vzťah.