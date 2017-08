VIDEO Ružomberok sa lúči s Európou so cťou: Hviezdny Everton vytrápil aj na Liptove!

Zverenci Norberta Hrnčára otočili v odvetách prvého aj druhého predkola proti srbskej Vojvodine Novi Sad, resp. nórskemu Brannu Bergen nepriaznivé výsledky z úvodných meraní síl. Najzvučnejšiu tretiu prekážku už nepreskočili. Žreb play off je na programe v piatok 4. augusta.

MFK Ružomberok - FC Everton 0:1 (0:0) /prvý zápas 0:1, do play off postúpil Everton/

Gól: 80. Calvert-Lewin, bez kariet, rozhodovali: Michael Tykgaard - Lars Rix, Lars Hummelgaard (všetci Dán.), 4752 divákov (vypredané).

Ružomberok: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Kružliak, Menich (46. Lačný) - Takáč (71. Sapara), Qose, Kochan - Daniel, Haskič (80. Gerec), Gál-Andrezly

Everton: Pickford - Williams, Keane, Jagielka - Davies, Schneiderlin (81. Barry), Gueye, Baines - Klaassen - Ramirez (69. Calvert-Lewin), Rooney (86. Mirallas)

Ružomberčania od úvodných sekúnd napádali súpera a znepríjemňovali mu rozohrávku. S loptou na kopačkách sa nehrnuli bezhlavo dopredu, skôr vyčkávali. Prvú akciu potiahli Daniel s Takáčom na pravej strane. Druhý menovaný rozohral rohový kop, po ktorom mal príležitosť, no hlavičkoval nad, kapitán Kružliak. Domáci naďalej držali iniciatívu, P. Maslo vysunul do pokutového územia Daniela, jeho prudký prízemný center zneškodnil brankár Evertonu Pickford. Hostia sa pripomenuli, keď sa Keanovi uvoľnilo trocha priestoru na pravom krídle, po spolupráci Ramireza s Rooneym skončil Daviesov center v náručí ružomberského brankára Macíka. Potom Klaassen posunul loptu Rooneymu, ktorému napriek dostatku času nevyšlo zakončenie oblúčikom. Prvé dejstvo sa prelomilo do druhej časti a Ružomberok začal ťahať útoky popri ľavej čiare, kde operoval Gál-Andrezly, spoločne s ním sa zapájali Takáč či Haskič. Gál-Andrezly však neskôr neodhadol súboj s Daviesom a vyplynula z toho sľubná strelecká pozícia pre Rooneyho. Ten zle trafil loptu, neujala sa ani dorážka Ramireza. Následne sa pošmykol P. Maslo a Ramirez ťahal na Macíka, aj túto jeho strelu zblokovala ružomberská defenzíva. Až s blížiacou sa prestávkou sa hra upokojila. Do kabín sa išlo bez gólov a Ružomberku rovnako ako v oboch predchádzajúcich predkolách zostávalo 45 minút na otočenie nepriaznivého stavu.

Domácim napriek aktivite chýbali v prvom polčase vyložené možnosti. Tréner Hrnčár neváhal a hneď po zmene strán poslal na ihrisko útočníka Lačného namiesto obrancu Menicha. Daniel mal v 54. minúte najvážnejšiu ružomberskú strelu dovtedajšieho priebehu, vyskúšal to sprava z hranice šestnástky. Ani ofenzívnejšia zostava však Ružomberčanom nepriniesla gólové šance a druhý polčas sa odvíjal s menším nábojom. V 67. minúte sa Qose preštrikoval až do pokutového územia, kde ho odzbrojili hosťujúci obrancovia, dvom vybojovaným rohovým kopom tiež chýbal efekt, aj keď Pickford musel pri jednom boxovať. Na záverečnú dvadsaťminútovku prišiel oživiť hru Sapara. Na opačnej strane hasil Kružliak proti prenikajúcemu čerstvému Calvertovi-Lewinovi. Čas pribúdal a Everton si na rozdiel od minulých protivníkov MFK nenechal ujsť postup v závere dvojzápasu. Desať minút pred koncom riadneho hracieho času to potvrdil striedajúci Calvert-Lewin, ktorý sa objavil osamotený v otvorenej domácej obrane a umiestneným pokusom po zemi prekonal Macíka - 0:1 a spečatil postup favorita dvojzápasu.