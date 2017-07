Ružomberok proti Evertonu ako chudobný príbuzný: Za Rooneyho si môžete kúpiť tri kádre Liptákov!

Karamelky, ako znie prezývka hráčov Evertonu, si po drahom odchode útočníka Romelua Lukakua do Manchestru United za 80 miliónov eur dopriali aj adekvátne posily. Najviac rezonuje návrat hviezdneho Wayna Rooneyho či francúzskeho stredopoliara Morgana Schneiderlina.

Obaja hráči odišli práve z Manchestru United. Slovenskí fanúšikovia si budú pamätať z nedávnych ME hráčov do 21 rokov aj posilu do brány Jordana Pickforda. Pri pohľade na ceny najväčších hviezd Evertonu sa vám tak v porovnaní s ružomberskými futbalistami zakrúti hlava.

Iba Rooney má s 15 mil. eur päťkrát väčšiu hodnotu než celá základná jedenástka Ruže. „Môžeme len milo prekvapiť, Everton investoval do kádra 100 miliónov eur, čo je pre nás neskutočná suma. Nevnímajú nás ako súpera, ktorý by ich mal potrápiť. V tom tkvie naša malá nádej,“ hovoril tréner Ružomberka Norbert Hrnčár.