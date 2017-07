Ružomberský brankár Macík predviedol skvelý výkon: S Evertonom sa dá hrať!

Zahrali ste si pred výbornou diváckou kulisou v kolíske futbalu. Splnil sa vám menší sen z detstva?

Radosť hrať futbal a môcť sa ním živiť. Super zážitok, no ešte lepší pocit mám z nášho výkonu. Podľa mňa sme sa výborne pripravili a odohrali vydarený zápas.

Napriek najtesnejšej prehre, aké pocity vo vás prevládajú?

Chceli sme ľuďom ukázať, že vieme hrať futbal. Hádam sa nám to podarilo. Ak by sme premenili šancu na gól, tak zápas je úplne iný. Naopak, mali sme neskutočnú smolu pri tečovanej strele, ktorá skončila v sieti. To patrí k tomu, nič už nezmeníme.

Aké je najdôležitejšie zistenie pred domácou odvetou?

S Evertonom sa dá hrať, to nám nik nevezme. Bude vypredané, možno sa podarí jedna štandardka a v obrane to zavrieme... Pokojne môžeme doma čosi uhrať, v prvom rade sa však musíme opäť dobre pripraviť.

Zvládate rytmus anglického týždňa, keď hráte v týždni a aj cez víkend? Najbližšie vo Fortuna lige hostíte Senicu.

Po zápase sme upaľovali na letisko, aby sme stihli let. Po dvoch hodinách v lietadle sme pristáli v Poprade, došli do Ružomberka a aspoň ja som si doprial výdatný spánok. Mali sme individuálny program. Sme profesionáli, nič iné nám neostáva.

Praskol vám telefón od množstva esemesiek za váš predvedený výkon v bráne? Prakticky ste gól od hráča Evertonu nedostali.

Bolo toho veľa, poteší to každého človeka. Ocenenie nášho výkonu ľuďmi si vážim, no sme pripravení sa pobiť o dobré meno slovenského futbalu aj v odvete.

Strhla sa v tíme bitka o výmenu dresu s Waynom Rooneym?

Nastane po odvete, osobne to neriešim. Nemám žiadneho hráča v oku, no kabína si brúsi zuby práve na Rooneyho. Uvidíme, kto sa bude tešiť z jeho dresu.