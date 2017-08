Šialený prestup Neymara neprestáva udivovať: Neuveríte, koľko by Slováci museli pracovať na jeho mesačný plat!

Brazílčan podpísal s francúzskym majstrom zmluvu na päť rokov. Vstúpil tak do histórie futbalových prestupov, doteraz sa nikdy nestalo, aby sa za nejakého futbalistu zaplatilo viac. Doterajší rekord držal „len“ 105-miliónový presun Paula Pogbu z Juventusu Turín do Manchestru United. „Som veľmi šťastný, že som prestúpil do Paríža St. Germain. Odkedy som v Európe, tento klub patrí medzi najsúťaživejšie a najambicióznejšie,“ uviedol Neymar bezprostredne po prestupe.

Koľko je reálna hodnota Neymara v číslach? Brazílčanova výška je 174 cm, a tak jeden jeho centimeter stojí 1 275 862 eur a pri váhe 68 kg zaplatil parížsky tím za jedno jeho kilo 3 264 705 eur. Futbaloví nadšenci čakali na dres s číslom 10, ktoré bude nosiť, v dlhých radoch a niekoľko hodín pred spustením predaja. Cena dresu je 155 eur.

Parížanom tak stačí predať 1 a pol milióna jeho dresov a investícia sa im vráti. Je to celkom reálne, lebo Neymar je lákavý marketingový produkt. Prirovnajme Brazílčanov prestup k tomu, čo majú Slováci skoro najradšej. Našinci obľubujú zlatistý mok a ak majú šťastie, tak v akcii ho nájdu v hypermarketoch aj za 33 centov.

To je pri počte 5 500 000 obyvateľov 120 pív na Slováka bez rozdielu veku či pohlavia. Uvidíme, kam sa prestupové bomby posunú v najbližšom období a ako dlho bude Neymar najdrahším hráčom planéty. „Prečo len 222 miliónov? Prečo nie rovno 600? Je to všetko falošné. Môj dedko vždy hovorieval, že balón môžete fúkať, koľko chcete, ale vždy praskne,“ vyhlásil Buffon.

O to, aký bude mať prestup dosah na futbalový svet, sa obáva kouč Manchestru United José Mourinho. „Teraz bude viac hráčov stáť sto, päťdesiat, šesťdesiat miliónov - to je problém. Nemyslím si, že Neymar je drahý. Ide o jedného z najlepších hráčov na svete, komerčne je tiež veľmi atraktívny. Problémom nie je Neymar - problémom sú dôsledky,“ skonštatoval charizmatický Portugalčan pre anglický futbalový server goal.com.