Škandalózny Diego Costa sa zaťal a trucuje: Futbalová hviezda odmieta návrat do Chelsea

Španielsky futbalista brazílskeho pôvodu sa nezúčastnil na predsezónnej príprave FC Chelsea. Tréner londýnskeho tímu Antonio Conte hráčovi povedal, že nefiguruje v jeho plánoch pre budúcu sezónu.

V súčasnosti sa Costa pripravuje doma v Brazílii. Anglický tím sa však vyjadril, že očakáva jeho návrat a zapojenie sa do tréningu. Akýkoľvek transfer do Atlética komplikuje fakt, že klub má pozastavené prestupy do januára budúceho roka.

"Moje pôsobisko už je jasné. Musím sa vrátiť do Atlética Madrid," povedal dvadsaťosemročný futbalista v stanovisku. "Vyzerá to ako slepá ulička, keďže Chelsea ma nechce uvoľniť. Verím však, že sa situácia vyrieši mojím návratom do Španielska," dodal.

Anglický klub hrozí hráčovi sankciami, ak sa nezapojí do tréningového procesu a naďalej bude FC Chelsea ignorovať. Costa prestúpil k Londýnčanom v roku 2014. Získal s nimi dva ligové tituly a jednu trofej v Ligovom pohári.