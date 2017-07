FOTO Futbalový klub šokoval pri predstavovaní nových dresov: Z tohto vám páni padne sánka

Tradičný škótsky klub so 107 ročnou históriou hľadá nový impulz. V minulej sezóne totiž vypadol až do 3. najvyššej súťaže. Funkcionári Ayr United FC sa rozhodli, že začnú meniť veci k lepšiemu. Začali od dresov. Po predstavení nových, do nadchádzajúcej sezóny takmer padla sánka všetkým mužom, ktorí by niečo také nečakali. Hitom internetu sa stala práve ich prezentácia.

Škótsky klub dal namaľovať klubové farby, respektíve dres na nahé telo sexi modelky. Od pol pása vyššie obnažená kráska zapózovala pred objektívom fotografa vysmiata od ucha k uchu. Vznikol z toho skutočne originálny počin.

Svoju podporu tomuto tímu vyjadrila sexica s fľašou šampanského, loptou v ruke, ale aj klubovým šálom. Funkcionári to mali premyslené dopodrobna. Na hrudi okúzľujúcej hnedovlásky nechýbal ani hlavný sponzor tímu. „Po diskusii o minuloročnom uvedení dresov sme sa rozhodli, že sa rozhodli, že nebudeme meniť stratégiu. Tento rok sme použili modelku, ktorú sme opäť pomaľovali našimi farbami,“ prezradil majiteľ Calvin Ayre. Treba tiež podotknúť, že ide o vonkajšiu sadu.

Na prekvapenie to nie je prvýkrát, čo United predstavili nové dresy na nahej modelke. Urobili tak už v tej minulej. Domáce dresy sú totiž bielo-čierne. Šťastie im to však neprinieslo. Veria, že sa to tentoraz otočí v ich prospech. Zástupcovia Ayr United tiež veria, že si týmto spôsobom získajú priazeň nových fanúšikov. Z marketingového hľadiska ide o skvelý ťah. „Dúfame, že tieto fotografie nám dodajú toĺko potrebnú podporu. Čaká nás náročný ročník v lige,“ dodal Calvin.