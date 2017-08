Slavia Praha neviem prehltnúť vypadnutie z Ligy majstrov: Hanba a fraška!

Zverenci Jaroslava Šilhavého herne dominovali, svojho súpera prestrieľali 24:3, ale na bránku vyslali len štyri pokusy. "Zošívaní" hrali tvrdo, často na hranici pravidiel. Hra bola tak rozkúskovaná, čo vyhovovalo viac súperovi. Ten sa logicky po výsledku z úvodného zápasu nehrnul do útoku, skôr vyčkával na chybu Slavie.

"Chceli sme začať tlakom, pokúsiť sa čo najskôr dať gól. Prvé sa podarilo, druhé nie. Hráčov však musím pochváliť, odviedli dobrý výkon. Len tá produktivita nás mrzí. Súper hral skúsene, takticky, po fauloch naťahoval čas. Trochu sme to predpokladali, pretože to predviedli už na Cypre. Štvrtého rozhodcu som sa na to pýtal, no oni stále vylihovali na trávniku. Z desiatich minút sa hralo možno šesť a ani ich nenapomenul," zhodnotil stretnutie kormidelník Slavie.

Oveľa kritickejší boli k súperovi ďalší slavisti. „Niečo podobné som už zažil, ale teraz si nespomeniem, s kým to bolo. Teraz to bol extrém, už som chytal nervy, chcel som už do niekoho strčiť. Neviem, prečo ich rozhodca hneď nevykázal, a potom ich pustil na ihrisko,“ hovoril pre isport.cz obranca Jan Bořil.

„Je logické, že chceli zdržovať, ale aby trikrát prišli nosidlá, to je dosť. Keď už prídu nosidlá na ihrisko, to by mala byť zlomená noha. Toto je priveľa. Neviem, prečo im to rozhodca toleroval. Nechcem sa určite vyhovárať, ale toto k tejto súťaži nepatrí. Súper nám ukázal akurát to, ako dobre sa leží na zemi,“ pridal sa kapitán Slavie Josef Hušbauer.

Celý Neapol v slzách: Kolegu Mareka Hamšíka zastrelili na ulici

FOTO A je to tu! Vlado Weiss nakoniec šoféroval

FOTO Známy športovec zobral snúbenicu a jej kamarátky na dovolenku: A orgie sa mohli začať!

Weissov škandál baví Slovákov: Vtipné obrázky futbalového reprezentanta vôbec nešetria!

Najostrejší bol predseda slavistického predstavenstva Jaroslav Tvrdík, ktorý na súpera vypenil na Twitteri: „Simulácie a zdržovanie Apoelu je nechutná fraška, ktorá s futbalom nemá nič spoločné. Rozhodcovia mali dávno vylučovať. Hanba,“ napísal bez servítky.