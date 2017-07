Škriniar prestúpil do Interu Miláno za 25 miliónov eur: Zlomil 16-ročný rekord!

Prestupová suma je 25 miliónov eur aj s bonusmi. „Myslí sa tým čisto odplata za Milana Škriniara, stal sa teda najdrahším Slovákom v histórii,“ potvrdil na piatkovej tlačovke Samuel Vojtek, pravá ruka agenta Karola Csontóa, ktorý hráča zastupuje. Greško putoval v roku 2001 z Interu Milána do Parmy za 21 miliónov eur.

Agent prezradil, že rekordný prestup sa rodil pomerne dlho. „Pred mesiacom sme sa so Sampdoriou dohodli, že zmluvu za daných podmienok predlžovať nebudeme a rozhodneme sa, čo ďalej po ME do 21 rokov. Bolo to riziko, no oplatilo sa. S Interom Milánom sme rokovali už mesiac a pol pred šampionátom, no z dôvodu marketingových práv sa to trochu naťahovalo. V hre bola aj ponuka od Atlética Madrid, no tí majú od UEFA stále zákaz podpisovať nových hráčov, a tak sa rozhodli pre taliansky klub,“ zhrnul Csontó.

„Mám zmiešané pocity, pretože som to naozaj nečakal,“ priznal Škriniar. „Ešte si sám neuvedomujem, čo sa mi podarilo dokázať a spamätať sa z toho. Inter patrí k najväčším klubom na svete. To, že som najdrahší Slovák, je len bonus. Verím, že potvrdím svoje kvality,“ želá si stopér, ktorý je schopný hrať aj na kraji obrany či ako defenzívny stredopoliar.

Potešilo ho, že s ním osobne komunikoval aj nový tréner mužstva Luciano Spalletti. „Veľmi si to cením a som za to vďačný. O cieľoch sme sa zatiaľ veľmi nerozprávali, na to bude priestor počas prípravy. Je to však Inter Miláno a taký klub musí mať len tie najvyššie ciele,“ zdôraznil Milan. Bodaj by nie, veď je to 18-násobný taliansky majster a trojnásobný víťaz Ligy majstrov.

Veľké kluby si pre nováčikov v kabíne väčšinou pripravia uvítací rituál. Jeho súčasťou býva napríklad to, že posila klubu musí zaspievať. zamyslel sa. A zvládol by aj povestné vysoké tóny Joža Ráža či Igora Timka? „To asi nie, ale aspoň by som tam niečo zabrblal,“ zasmial sa nový slovenský rekordér.

Do nového pôsobiska sa presúva už v nedeľu. „Na oslavy preto ani nebude čas. Akurát si s rodinou a priateľkou doma otvoríme šampanské,“ zhrnul Milan. K prestupu mu gratulovali stovky ľudí zo Slovenska i z Talianska. „Bude sa mi ťažko odpisovať, asi to ani všetko nestihnem,“ skonštatoval.

Škriniar je ďalším z našich mladíkov, ktorí toto leto zmenili klub. Adam Zreľák prestúpil z českého Jablonca do 1. FC Norimberg v Nemecku za milión eur. Martin Chrien zas z Viktorie Plzeň do slávnej Benficy Lisabon za 350-tisíc eur. „S chalanmi som komunikoval a držím im palce. Myslím si, že ďalších z reprezentácie to tiež čaká, pretože je to veľmi kvalitná generácia. Doprial by som im, nech sa im podarí to, čo mne.“