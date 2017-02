Slávny tučko zo Suttonu má na stole bláznivú ponuku: Wayne, toto nesmieš odmietnuť!

Ešte prednedávnom nik netušil, kto je Wayne Shaw zač. Všetko sa však zmenilo, keď piatoligový Sutton United narazil v osemfinále FA Cupu na hviezdami nabitý Arsenal Londýn. Keďže má Wayne 130 kíl a bol náhradným brankárom futbalového trpaslíka, hneď bolo jasné, na koho bude zameraná veľká pozornosť. Napriek tomu, že bol stredobodom pozornosti, v Suttone nebol vôbec na okrasu.

Čítajte viac Arsenal po tvrdej kritike šokuje: Suttonu venoval peniaze a klubovú vzácnosť

V deň zápasu vysával striedačky, s traktorom upravoval trávnik, či dokonca poskytoval predzápasové rozhovory. Tiež pracoval ako tréner brankárov. Veľké veci sa však začali diať počas zápasu. Po prvom polčase si doprial v bufete s fanúšikmi dobre vychladené pivo. Tesne pred koncom zápasu, keď už bolo jasné, že nenastúpi, si opäť zašiel do bufetu. Tentoraz sa vrátil s mäsovým koláčom, ktorý pokojne jedol na striedačke domácich.

Televízni reportéri sa išli od smiechu zblázniť, veď také čosi nemá obdobu. 45-ročný Shaw inak pôsobil veľmi priateľsky, stále sa usmieval a bol uvoľnený. Na druhý deň ho však začali vyšetrovať z dôvodu, že jedol mäsový koláč počas zápasu. Zistilo sa, že deň pred zápasom bol v stávkových kanceláriách vypísaný kurz na to, že počas zápasu bude jesť. Vznikla tak polemika, či za tým nebol len hlad, ale najmä chamtivosť a peniaze. Wayne sa tak pod tlakom rozhodol Sutton United dobrovoľne opustiť.

Bez práce však dlho neostal a na stole má hneď niekoľko ponúk. Budete možno šokovaní, ale bývalému brankári ponúkli fotenie aktov. „Jeden časopis sa ma pýtal, či by ma mohli fotiť nahého, len s rukavicami," šokoval Shaw, ktorý si ponuku stále nerozmyslel. „Bola by to najšialenejšia vec, čo som kedy urobil. Netuším, či do toho pôjdem, alebo nie," dodal nerozhodne nový anglický obľúbenec.