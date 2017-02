Slovanista Priskin v šlágri roztrhal Trenčanov: Komu venoval svoj hetrik?

Na bratislavských Pasienkoch sa v šlágri kola strhla gólová prestrelka, ktorú nakoniec zvládol lepšie Slovan. Trenčín však dokázal až trikrát dotiahnuť náskok domácich futbalistov. V 87. minúte si obranca domácich De Marco dal nešťastný vlastný gól. Vyzeralo to, že sa zápas skončí remízou 3:3. To by však na ihrisku nemohol byť útočník Tamás Priskin, ktorý vstrelil hneď minútu nato víťazný gól. Tým zavŕšil víťazný hetrik.

Belasí zaknihovali dôležité víťazstvo a naďalej tak naháňajú lídra tabuľky Žilinu. Hrdinu zápasu mimoriadne teší víťazstvo, ale kvituje najmä tímový výkon. „Odohrali sme ťažký zápas. Našťastie sme ho zvládli a musím povedať, že hlavne vďaka skvelej tímovej robote. Ukázali sme charakter a sme radi, že berieme 3 body. Tiež som veľmi rád, že sa mi podarilo streliť hetrik. Pravdepodobne budem musieť v šatni prispieť pár eurami do kasy,“ prezradil nadšený hrdina zápasu.

Ohromnú radosť z dôležitého víťazstva má aj hviezdny Róbert Vittek, ktorý sa vrátil do belasého dresu po polročnej anabáze v maďarskom Debrecíne. „Som rád, že sa konkurencia v útoku prejavila práve na Tamásovi, ktorý dnes gólovo explodoval. Na jeseň to mal trošku ťažšie, ale dnes ukázal, akým veľkým hráčom je. Niektorí ho možno zatracovali, ale teraz všetkým zavrel ústa a dokázal, aký je dôležitý pre Slovan,“ nešetril slovami chvály na Priskinovú adresu Vittek.

A čo nakoplo Priskinovi starú streleckú formu? „Musím sa priznať, že náš kustód Peťo mi pred zápasom hovoril, že dám dnes gól. Veľmi ma tým motivoval. Tie moje dnešné góly chcem venovať práve jemu,“ prezradil Priskin s úsmevom na tvári.