Slovanisti zarezávali už aj s Vittekom: Robo, čo ten vyplazený jazyk?

Robo sa síce počas obdobia bez klubu pripravoval individuálne, ale ako sa hovorí, niet nad poriadny futbalový tréning s tímom. „So Slovanom som zarezával už v utorok. Včera som absolvoval kondičné testy a lekársku prehliadku a všetko bolo v poriadku,“ prezradil Vittek. Pre Roba boli Pasienky známe prostredie.

Viacerí hráči, s ktorými totiž obliekal dres pred rokom, ostali v tíme Slovana. Nový bol pre neho iba kouč Srb Ivan Vukomanovič, ktorý svojho zverenca a kanoniera nešetril. Robo odmakal celý tréning bez úľav a naplno. Podľa všetkého je pripravený nastúpiť už v sobotu proti Trenčínu.

„Až na dve-tri nové tváre poznám v kabíne každého hráča. Slovan je môj domov a som veľmi rád, že som späť, je to moja srdcovka. Vždy som bol a aj budem belasý,“ dodal Vittek, ktorý so Slovanom podpísal kontrakt do konca prebiehajúcej sezóny Fortuna ligy s možnosťou jej následného predĺženia.