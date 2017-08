Slovenská Fortuna liga má nového hrdinu: Takáto séria na Slovensku dávno nebola!

V novej sezóne ste nedostali gól už 450 minút. Očakávali ste takýto začiatok?

Nikto by tomu pred začiatkom ligy neveril. Výsledky i výkony celého mužstva sú výborne. Dôležité sú však body, potom môžem riešiť vychytané nuly.

Byť lídrom po piatich kolách Fortuna ligy nemôže byť len dielom náhody. Čo sa skrýva za výbornými výkonmi nováčika?

V rovnakom zložení sme boli už v druhej lige, došiel len Tomáš Kóňa ako veľká posila. Vzájomná chémia nám dodáva sebavedomia, z čoho sú dobré aj výsledky.

Nitra je hokejové mesto, prevzali ste pomyselnú štafetu úspechu vy futbalisti?

Hovoríme často o tomto v kabíne. V Nitre si každý váži momentálny boom okolo futbalu, plno fanúšikov nás zastavuje v meste a fandí nám.

Koľko stojí päť vychytaných núl do klubovej kasy?

Za nulu nemám nič, zrejme to v Nitre nebolo zvykom. Niečo však platíme za zostavu kola alebo rozhovor v novinách. Aj tento ma bude stáť minimálne desať eur (smiech). Som určený na vyberanie poplatkov, tak musím ísť príkladom a hneď do zaplatiť.

Po pôsobení v Česku ste sa usadili doma v Nitre, narodila sa vám dcérka. Pohoda v rodine vám dodáva sily?

Rodina je základ. Doma mi manželka s deťmi vytvára obrovskú pohodu. Ďakujem jej, ona má obrovskú zásluhu, že sa mi darí.

V sezóne 1998/1999 váš súčasný brankársky tréner Miroslav König nedostal gól 1 129 minút. Trúfate si ho prekonať?

Mám rád jeho tréningy, pretože ma posúvajú vpred. Sčasti je to aj jeho séria a podľa mňa by bol rád, keby som jeho rekord prekonal práve ja. Neviem si predstaviť, ako to mohol tak dlho udržať. Klobúk dolu pred ním.

A viete si predstaviť reprezentačnú pozvánku od trénera Jána Kozáka?

Wow, to by bola asi rozprávka. V reprezentácii som nebol ani raz, mal som jednu veľkú šancu ešte z čias trénera Weissa, len som sa zranil.