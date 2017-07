Slovenská futbalistka zažila premiéru v Bayerne Mníchov: Prekvapí vás, s kým chce prvú fotku

Prvýkrát ste v zápase obliekli dres Bayernu, mierne to s vami zamávalo?

- Klamala by som, že som si to neuvedomovala. Je to špeciálny pocit a cítila som obrovskú hrdosť.

Porazili ste Austriu Viedeň hladko 13:1, nastúpili ste v základnej zostave. Čo viac si priať?

- Ešte sa mi podarilo streliť gól na 4:0 v 20. minúte. Celkovo som odohrala hodinu. Vzhľadom na hroznú zimu a na to, že dva dni totálne prší, bolo ihrisko skvele pripravené a zvládli sme to na výbornú. Len ma mrzí drobné svalové zranenie, preto som aj striedala v polovici druhého polčasu.

Uviedli ste sa vo výbornom svetle, základná zostava v ostrých zápasoch je v suchu?

- Je ťažké takéto niečo tvrdiť. Hráme ligu, pohár a Ligu majstrov, kde potrebujete široký káder. Zostava sa mení, čaká ma silná konkurencia a istotu každého zápasu v základnej zostave nemám. Teším sa na konkurenciu. V Bayerne hráme systémom 4 – 3 – 3, kde som viac v strede poľa. Uvidíme, ako sa zžijem s touto pozíciou.

Cieľom je pre klub zisk titulu?

- Najväčší ženský klub v Nemecku je Wolfsburg, ktorý má ešte lepšie podmienky. V polovici augusta sa však sťahujeme do nového centra, kde budeme mať všetko na jednom mieste a vyrovnáme sa Wolfsburgu. Už bude len na nás, aby sme ich zdolali na ihrisku.

Čítajte viac Emotívna spoveď najdrahšieho futbalistu planéty: Pogba prehovoril o smrti milovaného otca

V novom tíme ste od polovice júla. Zatiaľ ste so sebou spokojná?

- Stále cítim, že potrebujem ešte čas, lebo všetko je pre mňa nové. Moje očakávania sa naplnili, pocity z celého prostredia sú fantastické.

S ktorou spoluhráčkou si najviac rozumiete?

- Máme v tíme aj Češku, čo je super, lebo sa s ňou porozprávam v rodnom jazyku. Okrem nej sú v tíme Holanďanky, Američanky alebo Rakúšanky. Rozdiely nerobím, každá hráčka je v pohode.

Už ste stihli vymeniť si pár viet s mužskými kolegami z Bayernu?

- Stravujeme sa v rovnakých priestoroch ako muži, no oni sú na ázijskom turné, tak ich netrpezlivo očakávam.

S kým si spravíte prvú fotografiu?

- Pre mňa je najväčší sympaťák tréner Carlo Ancelotti.