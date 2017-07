Slovenská liga môže českej iba ticho závidieť: U susedov chystajú revolúciu

Od jarnej časti sezóny 2017/2018 by v 1. futbalovej lige v Česku mali začať používať videorozhodcu, ktorým si hlavní arbitri budú môcť pomôcť v sporných situáciách.

Vedenie súťaže podľa portálu blesk.cz intenzívne pracuje na tom, aby splnilo podmienky Medzinárodnej pravidlovej komisie IFAB, okrem toho musí získať súhlas všetkých ligových klubov.

„Ešte pred mesiacom sme počítali s ďalším testovaním, ale na základe toho, že sa otvorila možnosť, sme sa rozhodli nástup videa urýchliť. Dostali sme od IFAB podmienky, po splnení ktorých môžeme zaviesť online režim,“ povedal predseda českej ligovej asociácie Dušan Svoboda.

Po obdržaní súhlasu bude musieť vedenie súťaže zorganizovať určitý počet nesúťažných zápasov v online režime, musia zároveň zaškoliť rozhodcov. „Bude to náročné, ale urobíme maximum pre to, aby bolo video k dispozícii od jari,“ pokračuje Svoboda.

Pred dvomi mesiacmi vedenie ligy počítali len so skúšobnou verziou na celú sezónu, náklady boli v takom prípade vypočítané na dva milióny českých korún. Ak sa pôjde na ostro, náklady, samozrejme, výrazne stúpnu. „Nie sme schopní do toho investovať milióny eur ako v Nemecku, ale keď som začal oslovovať podnikateľov, pochopil som, že nebude problém na to z veľkej časti získať sponzorov. Ak by video odstránilo čo i len polovicu sporných momentov, za tú prácu to stojí,“ dodal Svoboda.