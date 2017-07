Slovenskí zástupcovia v Európskej lige nezaváhali: Slovan s kanonádou, dráma v Ružomberku!

Torpedo Kutaisi (Gruz.) - AS Trenčín (SR) 0:3 (0:1) - prvý zápas 1:5, do 2. predkola postúpil Trenčín

Góly: 21. a 64. H. Gong, 49. Beridze, ŽK: 85. Dolidze - 42. Antonio Mance, 88. Beridze, 90. H. Gong, rozhodoval: Zebec (Chor.)

Zostava Trenčína: A. Chovan - R. Klooster (76. M. Šulek), Kleščík, Lawrence (82. K. Julien), Skovajsa - Ubbink, El Mahdioui, Zubairu - H. Gong, Antonio Mance (68. Čatakovič), BeridzeFutbalisti

AS Trenčín bez problémov prenikli do 2. predkola futbalovej Európskej ligy 2017/2018, v 1. predkole si jednoznačne poradili s gruzínskym tímom Torpedo Kutaisi. Po minulotýždňovom domácom víťazstve 5:1 v úvodnom meraní síl boli Trenčania veľmi blízko k postupu, výhodu potvrdili vo štvrtkovej odvete v Kutaisi triumfom 3:0. Jediný gól úvodnej štyridsaťpäťminútovky strelil v 21. min Nigérijčan Hilary Gong. Krátko po zmene strán potrestal hrúbku obrany Torpeda gruzínsky ofenzívny univerzál AS Giorgi Beridze, po hodine hry pridal svoj druhý zásah Gong.

Trenčín si v 2. predkole zmeria sily s izraelským Bnei Jehuda Tel Aviv. Prvý zápas odohrajú vo štvrtok 13. júla na Slovensku, odvetu o týždeň neskôr (20. 7.) v Izraeli. Trénerovi AS Trenčín Martinovi Ševelovi bude v prvom súboji pre kartový trest chýbať chorvátsky útočník Antonio Mance.

MFK Ružomberok (SR) - FK Vojvodina Nový Sad (Srb.) 2:0 (0:0) - prvý zápas 1:2, do 2. predkola EL postupuje Ružomberok

Góly: 67. Kovačevič (vlastný), 87. J. Maslo, ŽK: 24. J. Maslo, 72. Lačný, 79. Gál-Andrezly - 67. Subotič, 68. Trujič, 72. Jovančič, 86. Planič, rozhodoval: Higler (Hol.), 4486 divákov

Zostava Ružomberka: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Menich, Kupec - Qose, Sapara (58. D. Takáč), M. Kochan - E. Daniel (90.+ Kružliak), Lačný (81. Gerec), Gál-Andrezly

Slovensko bude mať trojnásobné zastúpenie v 2. predkole futbalovej Európskej ligy (EL) 2017/2018. K Slovanu Bratislava a AS Trenčín sa pridal aj MFK Ružomberok, ktorého futbalisti zvládli štvrtkovú odvetu a uhrali potrebné víťazstvo. Zverenci trénera Norberta Hrnčára zdolali v odvetnom zápase 1. kola na svojom trávniku FK Vojvodina Nový Sad 2:0 (0:0), keď o prvú strelu medzi tri žrde hostí sa z tímu súpera postaral Nikola Kovačevič, ktorý si v 67. min nešťastne zrazil po štandardnej situácii loptu do vlastnej siete. Poistku v súboji dvoch "bronzových" tímov uplynulého ročníka ligových súťaží pridal po ďalšej štandardnej situácii v 87. min hlavičkou stopér Ján Maslo. Keďže Ružomberčania pred týždňom podľahli na pôde Vojvodiny 1:2, postúpili do ďalšieho kola.

MFK Ružomberok si v 2. kole EL zmeria sily s nórskym tímom SK Brann Bergen. Prvý zápas by odohrali Ružomberčania 13. júla na domácom trávniku pod Čebraťom, odvetu o týždeň neskôr 20. 7. na severe Európy.

ŠK Slovan Bratislava (SR) - Pjunik Jerevan (Arm.) 5:0 (2:0) - prvý zápas 4:1, do 2. predkola EL postúpil Slovan Bratislava

Góly: 10., 23. a 64. J. Mareš, 62. De Kamps, 66. Sekulič, ŽK: 85. F. Kubík (Slovan), rozhodoval: B. Nikolič (Srb.)

Zostava Slovana Bratislava: Greif - Sekulič, Saláta, Rundič, F. Kubík - S. Šefčík (63. Schet), V. Savičevič, De Kamps, Hološko - J. Mareš (71. Damnjanovič), Čavrič (63. Vittek)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si podľa očakávania vybojovali postup do 2. predkola Európskej ligy (EL) 2017/2018. Favorizovaní hráči úradujúceho slovenského vicemajstra deklasovali v domácom prostredí Pjunik Jerevan 5:0 (2:0) vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 1. predkola EL a po minulotýždňovom triumfe 4:1 v prvom vzájomnom meraní síl v arménskej metropole idú zaslúžene ďalej.

Streleckým hrdinom "belasých" vo štvrtkovej odvete na Pasienkoch sa stal s tromi gólmi Jakub Mareš. Tridsaťročný český útočník, ktorý v lete posilnil rady Slovana príchodom z MFK Ružomberok, strelil obidva góly domácich v prvom polčase a v 64. min skompletizoval svoj hetrik. Dve minúty pred tretím presným zásahom Mareša skóroval na 3:0 holandský stredopoliar v drese bratislavského klubu Joeri de Kamps a výsledok spečatil v 66. min srbský obranca a kapitán Slovana Boris Sekulič. Zverenci trénera Ivana Vukomanoviča boli proti Pjuniku jednoznačne lepším tímom: 14-násobnému arménskemu majstrovi "nasúkali" v dvoch zápasoch dovedna deväť gólov a inkasovali iba jeden.

ŠK Slovan Bratislava si v 2. predkole Európskej ligy v termínoch 13. (doma) a 20. júla (na pôde súpera) zmeria sily s úspešným z dvojice Lyngby BK (Dán.) - Bangor City (Wal.): v prvom dueli v Dánsku sa zrodilo víťazstvo domácich 1:0, štvrtková odveta vo Walese sa hrá od 19.30 h SELČ.