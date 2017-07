Slovenský reprezentant sa pripravuje s tímom v Šamoríne! Turci neveria, že sú na Slovensku

Vyčítal vám tréner nečakanú remízu 3:3 proti Seredi?

Nie. Sme stále v hrubej časti prípravy a nie je žiadna zábava byť každý deň v rytme, kde naberáme hernú kondíciu. Minulý rok sme všetko v príprave vyhrali, no štart do ligy nebol ideálny. Teraz by sa to mohlo zmeniť, výsledky z prípravy nehrajú žiadnu rolu.

Klub oslavuje 50 rokov vzniku a deklaruje vysoké ciele. Aj vy hráči to vnímate rovnako?

Najvyšší cieľ je stať sa majstrom, musíme to chytiť od začiatku. Liga je náročná, cesta za titulom bude tristná.

Ako sa to dá dosiahnuť pri nabitom istanbulskom triu Galatasay, Fenerbache či úradujucom majstrovi Besiktas?

Neporovnávam to. Trabzon je veľký klub, som hrdý, že som sa mohol tam dostať. Mám tu vytvorené fantastické podmienky a keby ste v ňom pôsobili, tak by ste detailne videli jeho veľkosť.

Veľkou oporou sú vám aj slovenský spoluhráči Ján Ďurica či najnovšie Juraj Kucka?

Ja som tichší chlapec, predsa majú viac rokov ako ja a v prípade nejakého žartu by sa mohli uraziť. Samozrejme, všetko sa to berie v pohode a pre mňa sú ako bratia.

Aké máte osobné ciele pred novou sezónou?

Po zranení môj polrok nebol ideálny, uvedomujem si to. Verím, že je to za mnou a som pripravený na novú sezónu. Moja pôvodná pozícia je hrať osmičku. Musím však byť tam, kde to tréner vyžaduje a kde si myslí, že som najväčším prínosom pre mužstvo.

Pri príchode Juraja Kucku do stredu poľa sa neobávate zvýšenej konkurencie?

V prvom rade sme spoluhráči a kamaráti, každý chceme zabojovať o miesto v základnej zostave.

Čo hovoria Turci na tréningový komplex v Šamoríne?

Na medzinárodnej úrovni dosahuje obrovský štandard. Každý, kto tu príde, tak musí dať klobúk dole. Tréner i hráči boli tu už minulý rok, referencie boli úžasné. Všetci hráči krútia hlavou a neveria, že toto existuje na Slovensko.