Roky bez vodičáku sú nič oproti tomuto: Slovenský reprezentant dostal za alkoholový exces astronomickú pokutu!

Reprezentačného krídelníka zadržala policajná hliadka v nedeľu večer pri čerpacej stanici v Bánovciach nad Bebravou. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Eleny Antalovej mu pri dychovej skúške policajti namerali 0,71 mg/l alkoholu v krvi, čo je 1,48 promile. Krajský súd v Trenčíne rozhodol v zrýchlenom konaní o jeho treste.

„Súd uložil obvinenému peňažný trest vo výške 15.000 eur a náhradný trest v trvaní troch mesiacov nepodmienečne, ak sumu neuhradí. Tiež mu uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo každého druhu na tri roky. Rozhodnutie súdu však ešte nie je právoplatné,“ povedala v stanovisku Jana Šinková z Krajského súdu v Trenčíne. Slovenský reprezentant sa môže odvolať do ôsmich dní.

Kluboví funkcionári Slovana sú z celého incidentu šokovaní a budú vyvodzovať dôsledky. Športový riaditeľ belasých Richard Trutz sa vyjadril, že momentálne nevie, aké sankcie Kubíka čakajú."Túto informáciu sme sa dozvedeli iba z médií. Určite budú vyvodené dôsledky, ale ešte je priskoro hovoriť aké. O dôsledkoch a sankciách sa budeme baviť vo vedení. Nechcem predbiehať, aké budú. Či to bude také prísne, či to bude finančná sankcia. Uvidíme, čo bolo dôvodom, nemáme oficiálnu správu. Je to nepríjemná situácia. Kubík je dôležitý hráč," povedal Trutz.

Ťažkú situáciu má momentálne aj tréner Slovana Ivan Vukomanovič. Kubík patrí medzi veľké opory mužstva a jeho prípadné vyradenie z kádra môže mužstvo výraznejšie oslabiť. O to viac šokujúci je fakt, že Františka chytili pod vplyvom alkoholu deň pred začatím zimnej prípravy. „Čakáme, kým sa hráč vráti do klubu, potom s ním budeme hovoriť. V klube budeme diskutovať o tom, aký druh sankcie zvolíme. Dnes ho očakávame v klube, takže uvidíme," povedal stručne srbský tréner.

Poobede sa Kubík už v hlavnom meste ukázal a svedomie si spytoval aj pred vedením belasých. Príliš ich neobmäkčil, keď sa s ním ani trochu nemaznali. „Klub sa zásadným spôsobom dištancuje a odsudzuje takéto správanie, ktoré nie je akceptovateľné u žiadneho nášho hráča či zamestnanca. Hráč dostal od klubu finančnú sankciu vo výške 33 000 Eur. Výška sankcie je natoľko vysoká, aby zostala výstrahou pre Františka Kubíka aj ostatných hráčov. Verím, že v budúcnosti sa podobný incident nezopakuje,“ uviedol viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.

ŠK Slovan Bratislava po zvážení okolností pristúpil k exemplárnemu potrestaniu hráča. Hráč obdržal od klubu vysokú finančnú pokutu a po dobu nasledujúcich šiestich mesiacov bude poberať polovičnú mzdu. František Kubík je podmienečne vylúčený z A-mužstva. Suma sumárum Kubík zaplatí na pokutách 48-tisíc eur a keďže bude poberať len polovicu platu, tak príde o ďalšie tisíce eur. V

Kubíka popoludní prepustili z cely predbežného zadržania v Bánovciach nad Bebravou a jeho kroky okamžite smerovali na Pasienky, kde svoj čin vysvetľoval klubovým funkcionárom Slovana.