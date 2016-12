Slovenský futbalový reprezentant zažil peklo v Berlíne: Od smrti ho delili metre

Kedy ste sa dozvedeli o útoku na trhoch v Berlíne?

Keď sme sa večer vrátili domov z mesta z internetu a mimoriadnych správ v nemeckých televíziách.

Kde ste v tom čase boli?

S manželkou Lujzou sme boli v jednom nákupnom centre 200 metrov od miesta, kde sa to stalo. Kupovali sme si tam darček na Vianoce. V čase nešťastia sme akurát odchádzali z obchodného domu. Išli by sme okolo tragédie, no našťastie sme zvolili vedľajšiu paralelnú cestu, aby sme sa vyhli zápcham, ktoré sa pri týchto trhoch často tvoria.

Bývate ďaleko od miesta útoku?

Je to zhruba dva kilometre od nášho bytu a často sme tadiaľ chodievali, pretože je to jedna z najznámejších obchodných ulíc Berlína a je veľmi atraktívna aj pre turistov.

Ako momentálne vyzerá situácia v Berlíne?

Čo vieme, tak niektoré vianočné trhy v meste uzatvorili a sú tu sprísnené bezpečnostné opatrenia.

Máte aj s manželkou Lujzou strach?

Určite nás táto udalosť hlboko zasiahla, pretože v tomto čase v Berlíne vládla pravá vianočná atmosféra. Ľudia sa na trhoch stretávajú, aby sa zabavili s priateľmi, načerpali vianočnú uvoľnenú náladu a toto sa stane... Udialo sa to blízko nášho domova, a preto nás to naozaj mimoriadne zasiahlo.

Ako to vnímate?

Je nám to veľmi ľúto. V Berlíne žijeme dlhé roky. Veľmi súcitíme s obeťami i pozostalými. Týmto miestam sme sa s manželkou vyhýbali, pretože v Berlíne už pred otvorením vianočných trhov bolo známe, že na týchto miestach je vysoké riziko teroristických útokov.

Čítajte viac Vittek po vyhadzove z ďalšieho klubu to povedal od srdca: Naložil mladým hráčom

Pocítili ste v Berlíne zvýšené bezpečnostné opatrenia?

Na mieste, kde bývame, si človek na ulici nič výnimočné nevšimne. Hneď po udalostiach, ktoré sa udiali, polícia vyzvala ľudí, aby ostali doma a nevychádzali zo svojich domovov. Zvýšené opatrenia zrejme panujú najmä na miestach, ktoré lákajú turistov.

Ovplyvnil útok váš športový život v Herthe Berlín?

Včera sme trénovali podľa dohodnutého programu. Samozrejme, tragédia sa v šatni rozoberala.

Dnes vás čaká zápas s Darmstadtom. Bude sa hrať?

Podľa mojich informácií by sa malo hrať. Nič iné sa zatiaľ nespomínalo. Určite budú na štadióne zvýšené opatrenia a verím, že stretnutie prebehne bez problémov. Myslím si, že tragédia veľa ľudí odradí, aby na futbal prišli.

Čítajte viac Tvrdé urážky Ibrahimoviča sa budú riešiť: Za tieto ostré slová pôjde tréner pred súd

Tešíte sa už domov na Vianoce?

Áno, na Vianoce a sviatky sa už veľmi tešíme. Určite trochu vypnem od futbalu, aj keď budem musieť individuálne trénovať. Sviatkovať budeme s manželkou na našej chate v prírode. Na rozdiel od veľkomesta si užijeme pokoj a prechádzky po lese. Tešíme sa aj na rodinu a priateľov.