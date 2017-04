Smoliar Róbert Vittek derby s Trnavou nedohral: Je to koniec vychýreného kanoniera?

Dôvodom bola situácia zo 61.minúty. Vittek nastúpil po dlhom čase od začiatku. S obrancami Trnavy zvádzal nemilosrdné súboje. Tak ako býva v derby zvykom nikto nehral v rukavičkách. A Vittek na to doplatil Po jednom zo súbojov ostal ležať na zemi. Viacerí fanúšikovia si vtedy určite spomenuli na jeho problémy s kolenom, pre ktoré laboroval dlhé mesiace a jeho kariéra visela na vlásku.

Robo však zaťal zuby a skúsil ešte boľavú nohu rozbehať. Lenže po pár minútach sa zvalil v kŕči na zem a museli ho odniesť na nosidlách. Ako sa napokon ukázal mal šťastie v nešťastí. Protihráči mu netrafili nešťastné koleno, ale „iba“ členok. „Robo to má bolestivé preto som ho striedal. Nemalo by to však byť vážne,“ referoval kouč Slovan Ivan Vukomanovič, ktorého zverenci na rozdiel od zápasu so Žilinou ukázali veľké nasadenie.

Proti Trnave vytiahol do zostavy viacerých mladých hráčov a oplatilo sa. „Mužstvu veľmi pomohol príchod Čavriča. Veľmi ma potešil jeho výkon, ale aj naši mladí hráči zapadli do súkolia a hrali veľmi dobre. Som rád, že dostali príležitosť okúsiť atmosféru derby,“ pridal Vukomanovič. Jeho kola na druhe strane len ťažko hľadal slová.

