Smutná spoveď nádejného futbalistu: Po autonehode myslel na to najhoršie!

Nuž a nie je mu veru čo závidieť. Pred desiatimi rokmi mu do reči vôbec nebolo a je rád, že sa to skončilo aspoň takto. Michal Jonáš totiž práv pred desiatimi rokmi havaroval a jeho auto bolo zdemolované tak, že sa všetci čudovali, že prežil. K vrcholovému futbalu sa tak vrátiť už nemohol. V rozhovore hovoril nielen o tom, že prečo, ale aj to, ako to všetko znášal. Boli vraj chvíle, keď si chcel siahnuť na život a navyše mu zahýbala aj priateľka. Nuž, veľa aj na vola.

Ako sa to všetko zomlelo? V novembri 2007 si v aute vychutnával sladké melódie Elvisa Presleyho, keď jeho Renault dostal v pravotočivej zákrute šmyk a narazil do stromu. Veľký talent musel tri týždne ležať v umelom spánku. Lekári hovorili o zázraku, že prežil. Aj potom, čo sa prebral, nebolo mu do reči a mal pochmúrne myšlienky. „Mal som chvíle, keď ma nič nebavilo. Život bol prázdny. Som len človek. Zašlo to dokonca tak ďaleko, že som si chcel siahnuť na život,“ povedal pre sport.tn.nova.cz.

Neskôr sa začal liečiť na psychiatrii, kde spoznal ľudí, ktorých postihol podobný osud. A tak sa začal s tým zmierovať. I s tým, že futbal už hrať nebude. „Lekári mi futbal nedoporučili, pretože som trpel epileptickými záchvatmi,“ dodal. Občas si ho však zahral, ale s papierom v ruke, že na vlastné triko. Pri futbale však zostal, nakoľko pracuje pre spoločnosť, ktorá vyrába kryštálové sklo a sponzoruje aj Slovan Liberec. Ťažko mu bolo hovoriť o žene, s ktorou sa spoznal v Liberci a zasnúbili sa. „Nechcem sa k tomu vracať. Niečo som ale tušil a zistil, že za chrbtom sa schádzala s inými chlapmi. Zbalil som jej veci a dostala okamžitú výpoveď...," uzavrel Jonáš.