Šok z Anglicka: Najväčšia hviezda reprezentácie končí. Zľakla sa Slovákov?

Pre reprezentáciu „Troch levov“ je to veľký šok. Veď Rooney je s 53 gólmi v 119 zápasoch rekordným strelcom národného výberu. Vyzliecť si najcennejší dres sa rozhodol v strede kvalifikačného cyklu na svetový šampionát do Ruska a len necelé dva týždne pred súbojom so Slovenskom na legendárnom Wembley.

„Premýšľal som nad tým už veľmi dlho a niekoľkokrát som si to prehodnotil.Rozprával som sa o tom s mojou rodinou i manažérom. Trénerovi Garethovi Sothgateovi som to oznámil. Verte mi! Bolo to naozaj ťažké rozhodnutie,“ vyjadril sa bývalý hráč Manchestru United pre Press Association Sport.

Southgate sa nomináciu na „sokolov“ chystá oznámiť až vo štvrtok a samotný Wayne potvrdil, že v nej nemal chýbať. Napriek tomu svoju poslednú misiu v drese Albionu nedokončí. „Sny sa stávajú skutočnosťou a hrať za Anglicko je práve o tom. Ďakujem všetkým zainteresovaným. Bolo to úžasne,“ oznámil rodák z Evertonu na sociálnej sieti Twitter.

Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it's been amazing - https://t.co/GfiT7oVCpx — Wayne Rooney (@WayneRooney) August 23, 2017

Žeby sa Rooney zľakol Slovákov? Historický najlepší strelec „červených diablov“ si v poslednom mesiaci dvakrát zmeral sily proti Ružomberkou v Európskej lige. Jeho výkony však zaostávali za povesťou zlatého dieťaťa anglického futbalu. Určite by sa mu ťažšie končila kariiéra po domácej prehre so Slovenskom. Vieme si to predstaviť, ale uvidíme 4. septembra. Bohužiaľ, už bez hráča s prezývkou Wazza.

