Šokujúca spoveď brata českej brankárskej legendy: Viem, prečo zomrel!

Pavlovi Srníčkovi zlyhalo srdce pri kondičnom behu 20. decembra minulého roka. V temných uličkách Bohumína ho našiel náhodný okoloidúci a privolal pomoc. „Mal som bedmintonový turnaj, okolo deviatej večer som sa chystal do postele. Volal mi kamarát a hovoril, že niekto v bunde Newcastle leží na ulici. Okamžite sa tam bežal,“ opísal pre Blesk.cz moment brat Milan a sám priznal, že pohľad na brata bol ťažký.

„Tvár mal príliš od krvi a ťažko by ho niekto spoznal.“ Vďaka prístrojom žil do 29. decembra, po preukázaní mozgovej smrti ho odpojili. Vianočné sviatky prežívala viac než smutne. „Pred Štedrým dňom sme vedeli, že šanca je asi dvojpercentná. Potom aj celé sviatky tak vyzerali. Bolo smutno. Len sme dúfali,“ dodal Milan Srníček a verejnosti predostrel aj dôvod smrti svojho staršieho brata.

„Skrytý defekt, ktorý má veľa ľudí a mnohí z nich aj kvôli tomu umierajú. Povedal by som, že to je skrytá choroba.“ Sám sa však o svoj život po minuloročnej udalosti nebojí. „Nemyslel som na to, ževraj to nie je ani dedičné. Vyskytuje sa náhodne.“