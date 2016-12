Šokujúce odhalenie v anglickom futbale: Tri hviezdy sa chcú priznať k homosexualite

Priznanie, ktoré bude onedlho realitou nemá vo svete futbalu obdobu. Z britských ostrovov sa šíria rýchlosťou svetla informácie, že traja hviezdni hráči sú pripravení zverejniť pravdu o tom, že sú gayovia. Zatiaľ však nie sú známe žiadne mená. Tie sa držia v tajnosti. Anglická ministerka športu Tracey Crouch sa stotožňuje s týmto rozhodnutím a plne to podporuje.

Čítajte viac VIEME PRVÍ Zemetrasenie vo Fortuna lige: Po vyhrážkach prezidenta končí Spartak v súťaži

Tvrdí tiež, že trojica zatiaľ neznámych rokuje s FA (futbalová asociácia), aby im bola poskytnutá prípadná pomoc. „Viem, že existujú traja hráči, ktorí rokujú s FA o pomoci, ktorú budú potrebovať, keď to zverejnia.“ povedala Crouch. Predseda FA Greg Clarke sa však vyjadril, že trojici v súčastnosti nedoporučuje predstúpiť pred média. Podľa neho na to nie je momentálne dobrý čas.

Môže to tiež uškodiť tým, ktorí tiež chcú odhaliť svoju sexuálnu orientáciu. „Povedal by som, že každý športovec, je jedno, či je futbalista, alebo basketbalista má právo hovoriť o svojich pocitoch ak to tak skutočne cíti. Myslím si však, že v súčastnosti nie je priestor na takéto odhalenia. Budú z toho len problémy a ľudia budú hazardovať s ich menami. Taktiež na nich bude vyvíjaný obrovský tlak,“ povedal šéf FA Greg Clarke.

Čítajte viac Slovenský futbalový reprezentant zažil peklo v Berlíne: Od smrti ho delili metre