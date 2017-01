Športová Markíza sa opäť vyfarbila: Veľké sľuby a zostali len oklamaní fanúšikovia

Tréner Ján Kozák povolal na januárový asociačný termín hráčov prevažne z Fortuna ligy, českej i poľskej súťaže. O najcennejší dres tak mohli zabojovať mladé talenty i skúsený borci, ktorí boli na jeseň vo forme. Aj preto bez Martina Škrtela či Mareka Hamšíka zápas proti neatraktívnemu súperovi nebol ten, ktorý lámal rekordy sledovanosti. A ani nemohol, veď žiadna televízia na Slovensku po možnosti vysielať ho nesiahla. Okrem jednej.

Konfrontáciu slovenského a afrického futbalu mala vysielať na svoj kanali Dajto Markíza. Lenže prekvapení boli fanúšikovia, ktorí si sadli pred televízor a namiesto futbalu sledovali zásahy záchranárov v programe „112“. „Na čo sa na to hrabete, keď to nemáte zabezpečené ... Už si to strčte do r**i, keď zápas beží...,“ pohoršoval sa na Facebooku Marek. A pridávajú sa ďalší. „Toto sa vám nestalo prvýkrát. Všetko by ste robili a nič vám nejde,“ poslal štipľavý odkaz divák Ladislav. „Mali by ste sa premenovať na TV VZDAJTO. Radšej všetko zrušte! Hlavne, že chcete všetko spoplatniť. Pekne ste vyd****i s národom,“ pokračovali naštvané komentáre.

„Drahí priatelia, veľmi nás to mrzí, ale dnešný futbalový zápas Slovensko - Uganda sme nemohli odvysielať z dôvodu technického zlyhania na strane dodávateľa satelitného signálu zo Spojených arabských emirátov,Ďakujeme za pochopenie a ešte raz sa ospravedlňujeme,“ znelo vysvetlenie TV Dajto na sociálnych sieťach. Ospravedlnenie však vyvolalo ďalšiu vlnu pohoršenia.

Nespokojní fanúšikovia sa po tomto vyhlásení stali ešte viac nespokojnejšími. Cítili sa totiž oklamaní, keďže streamovacie portály tento zápas na internete ponúkli v plnej kvalite. „Keby bol problém zo strany dodávateľa, tak nejdú ani streamy, vy banda klamárska,“ osočil sa na vysielateľa Vladio a Matúš pokračoval: „Naozaj nemáte hanbu ešte aj takto klamať? Nestačím sa diviť, na čo sa dokážete vyhovoriť. Stavím sa, že v Ugande mohli pozerať. Lenže kde sme my a kde je Uganda.“ „Stream ide, tak dodávateľ signál vysiela a zatiaľ bez chybičky, tak netárajte. Jedine vaša tuposť to zapríčinila,“ obul sa do komerčnej jednotky Martin.

Niektorí fanúšikovia však boli radi, že zápas Slovenska proti 72. Krajine rebríčka FIFA nevideli. Sokoli totiž celý zápas vo vysokom tempe a skvelej kulise ťahali za kratší koniec a prehrali 1:3. Jediní gól Slovenska strelil debutant Denis Vavro. „Bolo vidieť, že súper je vo finálnej fáze prípravy na Africký pohár národov. Nezvládli sme úvod zápasu, kde nás predčili hlavne v rýchlosti a rýchlych protiútokoch, čo sme nezachytili a dostali dva góly. Druhý polčas bol iný, z našej strany oveľa lepší. Dali sme gól, čo nám veľmi pomohlo. Potom bol zápas vyrovnaný, ale po štandardke sme dostali tretí gól a ten rozhodol,“ zhodnotil počínanie našich na trávniku tréner Kozák.