Športové hviezdy gratulovali Hamšíkovi k jubileu: Pozrite sa, čo si obliekla Nasťa Kuzminová!

Za týmto darom stojí kamarát a veľký fanúšik Viktor Kríž, ktorý zozbieral hlasy Hamšíkových obdivovateľov do uceleného videa, čím ikonu Neapola počas jubilea dokonale zaskočil.

„Bol prekvapený, že toľko známych ľudí si našlo čas. Našťastie som to videl už deň predtým, inak by som bol ešte viac dojatý ako Marek,“ povedal o netradičnom prekvapení pre Plus JEDEN DEŇ Markov otec Richard.

Matej Tóth, chodec

Marek, prinášaj celému Slovensku radosť ako doteraz. Môžeme byť právom na teba hrdí.

Anastasia Kuzminová, biatlonistka

Veľa šťastia, zdravia, rodinnej pohody a športových úspechov. Tvoja fanúšička Nasťa.

Marián Hossa, hokejista

Veľa úspechov v kariére, je fajn sa na teba pozerať. Prajem len to naj.

Róbert Vittek, futbalista

Marekiaro, veľa, veľa zdravia. Nech sa darí v kariére, vyhýbajú sa zranenia a veľa úspechov.

Richard Zedník, hokejista

Vyhrajte s Neapolom ligu, nech dáte ten Juventus.