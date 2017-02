Futbalové zásnuby ako sa patrí: Fanúšik pokľakol pred priateľkou v divadle snov!

Všetko sa to udialo za pomoci klubu a jeho sponzorov. Sympatická blondýnka spočiatku nič netušila a myslela si, že vyhrala klubovú súťaž a tak si užila prehliadku štadióna. Scott si zvolil toto miesto nielen preto, že obaja fandia tomuto klubu, ale aj preto, že tu sa vlastne spoznali.

„Mala som permanentku, Scott sedel vedľa mňa a oslovil ma,“ zaspomínala si Hariott. „Mame som potom povedal, že idem na rande s budúcou manželkou, pretože je blondýna a fandí United,“ opisuje Scott. „Keď som ju uvidel na štadióne, cítil som, že jej musím niečo povedať,“ hovorí Maidman a doviedol si svoju vyvolenú až na trávnik. Tam sa začala veľká šou.

Svetlá reflektorov, no Harriot stále netušila, čo sa deje. „Všetko bolo naplánované, všetci o tom vedeli, pretože mi pomohli ťa sem dostať. Chcel som, aby to bolo tu, kde všetko začalo,“ prezradil Scott a jeho snúbenici vyhŕkli slzy. V útrobách štadióna nasledovala malá párty. Účastníci oslavy si pozreli aj videoprianie od Michaela Carricka či Zlatana Ihrahimoviča.

