Srdcervúci príbeh hviezdy Premier League: Pred rokom oplakával smrť dcérky, dnes žiari šťastím

Írskemu futbalistovi a jeho priateľke Rachel sa v sobotu narodila dcéra Raine, ktorá dostala aj stredné meno Renne. Záložník tímu z Premier League sa rozhodol, že si takýmto spôsobom uctí zosnulú dcérku, ktorá sa pred rokom narodila mŕtva. Obrovská tragédia Artera v minulej sezóne zasiahla, smutná udalosť sa odzrkadlila aj na jeho výkonoch.

Pri pohľade na futbalistu bolo badať, že sa emočne vyrovnáva s ťažkou situáciou, ale Bournemouth sa postavil za svojho hráča a podporoval ho spolu s jeho s partnerkou, ako sa len dalo. Hoci si Arter mohol dať od futbalu pauzu, rozhodol sa prekonať žiaľ na trávniku a aj počas náročnej životnej skúšky bol oporou tímu. Veď už dva dni po najhorších chvíľach v živote nechýbal na trávniku pri senzačnom víťazstve 2:1 nad Manchestrom United.

Írsky futbalista si bude navždy pripomínať zosnulú dcéru tetovaním na pravej ruke, no bolesť z tragédie prešla, keď v októbri verejnosti oznámil, že čakajú s priateľkou ďalšieho potomka. Futbalový svet doslova jasal a zároveň dúfal, že podobné komplikácie sa tentoraz už pri pôrode nezopakujú. Vedomý si toho bol aj samotný hráč. „Zverili sme sa do rúk jednému špecialistovi v Londýne, ktorému plne dôverujeme. Upokojil naše obavy a Rachel pôjde do nemocnice už pár dní pred pôrodom, takže sa cítime uvoľnení,“ prezradil pred druhým počatím futbalista.

O pekný moment sa postaral po poslednom ligovom stretnutí manažér Manchestru City Pep Guardiola, ktorého hviezdy vyhrali na ihrisku Bournemouthu 2:0, lenže po záverečnom hvizde sa netešil so svojimi zverencami z troch bodov, ale vbehol na ihrisko a zamieril rovno k Arterovi. Španielsky kormidelník si bol vedomý toho, čo sa Írovi pred niekoľkými mesiacmi stalo a chcel ho pred sobotňajším pôrodom povzbudiť.

„Poprial mne a mojej partnerke všetko najlepšie, čo si nesmierne cením. Považujem ho za najlepšieho kouča na svete a nemyslím si, že sa mu niekto môže vyrovnať aj vzhľadom na to, čo všetko dokázal vyhrať. Nesmierne ho rešpektujem,“ prezradil po zápase obsah ich konverzácie 27-ročný hráč Bournemouthu.

„Viem, že sa čoskoro stane otcom, preto som mu chcel zablahoželať, rovnako aj jeho partnerke, pretože viem, čím si museli prejsť a aj preto dúfam, že ich potomok bude v poriadku,“ ozrejmil novinárom krátku konverzáciu, počas ktorej sa držali okolo ramien, samotný Guardiola na pozápasovej tlačovke. Všetko dobre dopadlo a Arter si možno okrem tragického dátumu 10. 12. 2015 dá vytetovať aj ten šťastný 18. 2. 2017, kedy mu jeho partnerka Rachel priviedla na svet zdravú dcéru Raine.

Thank you to everyone for all of your kind messages