Štart Fortuna ligy priniesol prekvapenie hneď na úvod: Nováčik z Nitry šokoval majstra

FC Nitra - MŠK Žilina 1:0

Gól: 14. Balaj. ŽK: Šimončič, Kóňa – Švarka, Vavro. Rozhodovali: Glova – Benko, Hrčka, 3500 divákov.

Nitra: Hroššo – Kuník, Križan, Niba, Chovanec – Šimončič – Valenta, Fábry (51. Kotrík), Kóňa, Ivančík (61. Ngeyitala)- Balaj (88. Charizopulos)

Žilina: Mandous – Chvátal (46. Šejdajev), Vavro, Králik, Mazáň – Káčer (63. Polievka), Diaz – Špalek, Škvarka, Jankauskas (40. Mráz), Olaitan

Pred zaplneným hľadiskom privítal na úvod súťažného ročníka nováčik ligy FC Nitra úradujúce majstra zo Žiliny. Ako prví sa dostali do nebezpečnej situácie favorizovaní hostia. Po priamom kope Švarku bol v permanencii Hroššo. Futbalisti spod Dubňa mali aj v ďalšom priebehu územnú prevahu, ale paradoxne ako prví skórovali domáci.

Po prihrávke Kóňu sa zvnútra šestnástky oprel do lopty Balaj a bolo 1:0. Žilina mohla odpovedať v 26. minúte, no po chybe domáceho brankára Jankauskas a ani Diaz loptu za brankovú čiaru nedotlačili. O desať minút neskôr pohrozila opäť Nitra. Po centri Kóňu nebezpečne hlavičkoval Šimončič. V ďalšom priebehu prvého polčasu majster zatlačil súpera na jeho polovicu, ale do prestávky sa aj napriek snahe už vyrovnania nedočkal.

Druhé dejstvo otvorila nepresná strela Olaitana. Nitra následne odpovedala peknou krídelnou akciou. Center Valentu z pravej strany zakončil Ivančík z dobrej pozície nedôraznou hlavičkou do stredu brány, kde stál pripravený Mandous. V 53. minúte Káčer pekne nabil striedajúcemu Šejdajevovi, ktorý následnou strelou bez prípravy zvnútra šestnástky vyprášil Hroššovi rukavice. Po hodine hry sa krásnou strelou spoza šestnástky prezentoval Škvarka. Jeho pokus len tesne minul ľavú žrď domácej brány.

Žilina mala síce v druhom polčase viac z hry, ale proti dobre organizovanej obrane súpera sa jej presadiť nedarilo. Vykúpenie nepriniesla ani 86. minúta a priamy kop Švarku z 18-tich metrov, ktorý Hroššo zo šibenice bravúrne vytlačil na rohový kop. V nervóznom závere si už obetavo hrajúca Nitra svoj tesný náskok udržala a po trojročnej pauze medzi elitou si pripísala hneď v prvom kole Fortuna ligy cenný skalp majstra.

Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 1:0 (1:0)

Gól: 5. Pekár. Rozhodovali: Marhefka - Slyško, Žákech, ŽK: Godál - Bragin, Božok, Koscelník, Turík, 2134 divákov.

Spartak: Jakubech - Kadlec, Tóth, Godál, Čonka - Pehlivan, Greššák - Jirka (75. Mihálik), Pekár (90.+ Hladík), Čanturišvili - Egho (83. També)

MFK Zemplín: Bieszczad - Sviarčinskij, Kavka, Šosták, Šimčák - Žofčák, Grič - Koscelník, Danko (68. Turik), Božok (74. Antonov) - Bragin