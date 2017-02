Stochov presun do Česka bol na spadnutie: Všetko padlo kvôli peniazom!

Pre utorkové vydanie denníka Sport to potvrdil hráčov manažér Milan Lednický. "Boli sme so Slaviou vo veľmi úzkom kontakte. Brali sme to ako jednu z dobrých možností pre hráčovu budúcnosť," prezradil Lednický.

Rokovania napokon narazili na finančné požiadavky tureckej strany. Možnosť príchodu 27-ročného krídelníka medzi "zošívaných" padla na sobotňajšom stretnutí Lednického s prezidentom Fenerbahce Azizom Yildirimom. "Povedal by som to tak, že dohodnúť sa na podmienkach, aké sú bežné vo Fenerbahce, je dosť komplikované. Problém nastal s hráčovým platom, ale išlo aj o iné finančné nároky, ktoré si Fenerbahce kládlo. Zo strany Slavie to bola veľmi seriózna ponuka, za čo sa jej chcem poďakovať. Jednoducho to nevyšlo," konštatoval Lednický.

Stoch je súčasťou Feneru od roku 2010, medzitým už hosťoval v PAOK Solún, Al-Aine či v Bursaspore. V tejto sezóne nastúpil na 13 zápasov, ale v tureckej najvyššej súťaži dostal šancu iba päťkrát. Viac priestoru mal v pohárových súbojoch. "Na české pomery neodohral málo zápasov, ale ja tvrdím, že hrá málo. Preto sme hľadali možnosti, ako to riešiť. Osobne si myslím, že ponuka Slavie bola veľmi zaujímavá. Možno to v budúcnosti vyjde," uzavrel Lednický a portál idnes.cz pripomenul, že Stoch očakáva narodenie potomka s českou partnerkou.

Držiteľ ligových titulov v Holandsku, Turecku a Spojených arabských emirátoch, ale aj Ceny Ferenca Puskása za najkrajší gól roka 2012 podľa FIFA, má momentálne zatvorené dvere do reprezentácie. Zapríčinil to incident s trénerom národného tímu Jánom Kozákom, ktorý sa udial na palube lietadla pri návrate výpravy národného tímu z vlaňajších majstrovstiev Európy vo Francúzsku.