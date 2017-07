Tomuto vábeniu sa ťažko odoláva: Neymara láka do PSG aj bývalý spoluhráč!

Na prestupovom trhu sa schyľuje k najväčšiemu transferu všetkých čias a Parížania sú ochotní zaplatiť výkupnú klauzulu stanovenú v Neymarovej zmluve vo výške 222 miliónov eur.

"Dúfam, že to spečatia a stane sa hráčom PSG. Je to jeden z mojich najlepších kamarátov. Vždy si želám, aby som takých ľudí mal okolo seba. S jeho rozhodnutím však nemám nič spoločné, to musí učiniť on sám," vyhlásil 34-ročný pravý bek po sobotňajšom dueli Francúzskeho superpohára v marockom Tangeri, v ktorom St. Germain triumfovali nad AS Monako 2:1.

Dani Alves priznal, že v roku 2013, keď Neymar odchádzal z FC Santos, sa ho snažil presvedčiť, aby zamieril do Barcelony. "Vtedy som mu pomohol. Povedal som mu, čo všetko ho v Barcelona čaká a on sa nakoniec rozhodol prísť. Ohľadne možného prestupu do Paríža mu poviem jediné: ´Buď odvážny, pretože takým patrí svet´. Aj ja som musel byť odvážny, keď som sa rozhodol opustiť Barcelonu aj Juventus. Ak chce Neymar zostať, zostane a ak chce prestúpiť, príde do St. Germain. Jednoducho chcem, aby bol šťastný, či už tam alebo tu. Ak by sa rozhodol zmeniť dres, uvítam ho s otvorenou náručou," doplnil skúsený krajný obranca podľa webu televíznej stanice ESPN.